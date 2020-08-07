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شاهد.. أمين عسير يتفقد ظهران الجنوب ومشاريعها ويحث على خدمة المراجعين

جولة بين البلدية والمرافق توالت بمجلس القصر التراثي وحديقة المهيد والحي القديم

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بجولة تفقدية لبلدية ظهران الجنوب؛ للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين؛ حيث التقى "الحميدي" بعددٍ من منسوبي البلدية المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى، يتقدمهم رئيس البلدية عوض آل سياف، وذلك للاطلاع على آلية سير العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين؛ حرصاً منه على راحتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

وناقش "الحميدي" مع رئيس البلدية سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، فيما اطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية.

وحث الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وجاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق، فيما تفقد "الحميدي" عدداً من المرافق والحدائق العامة والمشاريع بالمحافظة، وشملت جولته مجلس القصر التراثي والمقام ضمن فعاليات صيف عسير ومشروع حديقة المهيد، كما زار الحي القديم بالمحافظة واطلع على دور البلدية وجهودها بالتعاون مع نشامى عسير لإعادة تأهيل بعض المواقع.

أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. أمين عسير يتفقد ظهران الجنوب ومشاريعها ويحث على خدمة المراجعين
سبق

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بجولة تفقدية لبلدية ظهران الجنوب؛ للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين؛ حيث التقى "الحميدي" بعددٍ من منسوبي البلدية المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى، يتقدمهم رئيس البلدية عوض آل سياف، وذلك للاطلاع على آلية سير العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين؛ حرصاً منه على راحتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

وناقش "الحميدي" مع رئيس البلدية سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، فيما اطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية.

وحث الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وجاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق، فيما تفقد "الحميدي" عدداً من المرافق والحدائق العامة والمشاريع بالمحافظة، وشملت جولته مجلس القصر التراثي والمقام ضمن فعاليات صيف عسير ومشروع حديقة المهيد، كما زار الحي القديم بالمحافظة واطلع على دور البلدية وجهودها بالتعاون مع نشامى عسير لإعادة تأهيل بعض المواقع.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
04:55 PM

شاهد.. أمين عسير يتفقد ظهران الجنوب ومشاريعها ويحث على خدمة المراجعين

جولة بين البلدية والمرافق توالت بمجلس القصر التراثي وحديقة المهيد والحي القديم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بجولة تفقدية لبلدية ظهران الجنوب؛ للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين؛ حيث التقى "الحميدي" بعددٍ من منسوبي البلدية المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى، يتقدمهم رئيس البلدية عوض آل سياف، وذلك للاطلاع على آلية سير العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين؛ حرصاً منه على راحتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

وناقش "الحميدي" مع رئيس البلدية سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، فيما اطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية.

وحث الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وجاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق، فيما تفقد "الحميدي" عدداً من المرافق والحدائق العامة والمشاريع بالمحافظة، وشملت جولته مجلس القصر التراثي والمقام ضمن فعاليات صيف عسير ومشروع حديقة المهيد، كما زار الحي القديم بالمحافظة واطلع على دور البلدية وجهودها بالتعاون مع نشامى عسير لإعادة تأهيل بعض المواقع.

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