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"الزكري" يتفقد شعبة مرور عفيف للاطلاع على سير العمل

وقف على الخدمة المقدمة والاحتياجات الضرورية

تفقّد مدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، شعبة مرور عفيف، واطلع على سير العمل والخدمة المقدمة والاحتياجات الضرورية، كما تجوّل في المبنى الجديد الذي انتقلت له الشعبة مؤخرًا.

والْتقى "الزكري" بمدير الشعبة الرائد حمود المشعلي ورؤساء الأقسام، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد، والعمل لتقديم كل الخدمات المرورية بكل إخلاص وتفان.

مدير إدارة مرور بمنطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالله الزكري مرور عفيف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الزكري" يتفقد شعبة مرور عفيف للاطلاع على سير العمل
سبق

تفقّد مدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، شعبة مرور عفيف، واطلع على سير العمل والخدمة المقدمة والاحتياجات الضرورية، كما تجوّل في المبنى الجديد الذي انتقلت له الشعبة مؤخرًا.

والْتقى "الزكري" بمدير الشعبة الرائد حمود المشعلي ورؤساء الأقسام، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد، والعمل لتقديم كل الخدمات المرورية بكل إخلاص وتفان.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
12:00 PM

"الزكري" يتفقد شعبة مرور عفيف للاطلاع على سير العمل

وقف على الخدمة المقدمة والاحتياجات الضرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
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تفقّد مدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، شعبة مرور عفيف، واطلع على سير العمل والخدمة المقدمة والاحتياجات الضرورية، كما تجوّل في المبنى الجديد الذي انتقلت له الشعبة مؤخرًا.

والْتقى "الزكري" بمدير الشعبة الرائد حمود المشعلي ورؤساء الأقسام، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد، والعمل لتقديم كل الخدمات المرورية بكل إخلاص وتفان.

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