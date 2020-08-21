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"جامعة جازان" تمنح الطلاب صلاحية تسجيل المقرر واختيار أستاذ المادة

ضِمن آليات البيئة التعليمية الحديثة لمواكبة تطلعات وطموحات الدارسين

أكد مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة تؤمن بحق طلابها في الحصول على بيئة تعليمة حديثة، بتوفير وسائل تقنية لتسهيل عملية دراستهم الجامعية؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بشباب وشابات الوطن.

وأضاف القحطاني أن الجامعة اعتمدت تحديث معايير الجودة في كل الخدمات المقدمة؛ لا سيما تلك الموجهة للطلاب من خلال جهودها المتواصلة في بناء وتطوير برامجها وخططها بما يتوافق ورؤية الوطن 2030.

وقال: إن علينا العمل على اجتياز الصعاب لمواكبة طموحات وتطلعات طلبة الجامعة؛ في ظل ما يشهده الوطن من تطورات متلاحقة في الكثير من مجالات الحياة؛ موضحًا أن الجامعة -ولأول مرة- منحت طلبتها صلاحية تسجيل مقرراتهم الدراسية ذاتيًّا، واختيار أستاذ المادة، وبناء جداولهم بأنفسهم؛ من خلال خدمة التسجيل الذاتي، التي تتيح للطالب حرية اختيار المقررات الدراسية ومواعيدها الزمنية بما يتناسب ورغباتهم.

وعن موعد انطلاق خدمة التسجيل الذاتي للعام الدراسي 1441هـ؛ أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن التسجيل سيكون للطلاب المستجدين والملتزمين بالخطة الدراسية؛ وذلك خلال الفترة من 24/ 12/1440هـ إلى 27/ 12/ 1440هـ؛ بينما ستبدأ فترة التسجيل لباقي الطلبة ابتداء من 28/ 12/ 1440هـ وحتى 2/ 1/ 1441هـ.

وأوضح "فقيهي" أنه سيتاح للطلبة تسجيل المقررات ذاتيًّا من خلال حساباتهم في النظام الأكاديمي؛ مؤكدًا أن خدمة التسجيل الذاتي ستطبّق ابتداء من هذا العام، وستمكّن الطلبة من بناء جداولهم بأنفسهم من خلال المقررات المحددة للفصل الدراسي.

وأهاب بطلبة الجامعة، ضرورة التقيد بمواعيد التسجيل الذاتي خلال الفترة المحددة لكل فئة.

يُذكر أن آلية تسجيل الجداول والمقررات، كانت تتم سابقًا من خلال عمادة القبول والتسجيل، ثم عن طريق الكليات في فترة لاحقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة جازان" تمنح الطلاب صلاحية تسجيل المقرر واختيار أستاذ المادة
سبق

أكد مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة تؤمن بحق طلابها في الحصول على بيئة تعليمة حديثة، بتوفير وسائل تقنية لتسهيل عملية دراستهم الجامعية؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بشباب وشابات الوطن.

وأضاف القحطاني أن الجامعة اعتمدت تحديث معايير الجودة في كل الخدمات المقدمة؛ لا سيما تلك الموجهة للطلاب من خلال جهودها المتواصلة في بناء وتطوير برامجها وخططها بما يتوافق ورؤية الوطن 2030.

وقال: إن علينا العمل على اجتياز الصعاب لمواكبة طموحات وتطلعات طلبة الجامعة؛ في ظل ما يشهده الوطن من تطورات متلاحقة في الكثير من مجالات الحياة؛ موضحًا أن الجامعة -ولأول مرة- منحت طلبتها صلاحية تسجيل مقرراتهم الدراسية ذاتيًّا، واختيار أستاذ المادة، وبناء جداولهم بأنفسهم؛ من خلال خدمة التسجيل الذاتي، التي تتيح للطالب حرية اختيار المقررات الدراسية ومواعيدها الزمنية بما يتناسب ورغباتهم.

وعن موعد انطلاق خدمة التسجيل الذاتي للعام الدراسي 1441هـ؛ أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن التسجيل سيكون للطلاب المستجدين والملتزمين بالخطة الدراسية؛ وذلك خلال الفترة من 24/ 12/1440هـ إلى 27/ 12/ 1440هـ؛ بينما ستبدأ فترة التسجيل لباقي الطلبة ابتداء من 28/ 12/ 1440هـ وحتى 2/ 1/ 1441هـ.

وأوضح "فقيهي" أنه سيتاح للطلبة تسجيل المقررات ذاتيًّا من خلال حساباتهم في النظام الأكاديمي؛ مؤكدًا أن خدمة التسجيل الذاتي ستطبّق ابتداء من هذا العام، وستمكّن الطلبة من بناء جداولهم بأنفسهم من خلال المقررات المحددة للفصل الدراسي.

وأهاب بطلبة الجامعة، ضرورة التقيد بمواعيد التسجيل الذاتي خلال الفترة المحددة لكل فئة.

يُذكر أن آلية تسجيل الجداول والمقررات، كانت تتم سابقًا من خلال عمادة القبول والتسجيل، ثم عن طريق الكليات في فترة لاحقة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
10:54 AM

"جامعة جازان" تمنح الطلاب صلاحية تسجيل المقرر واختيار أستاذ المادة

ضِمن آليات البيئة التعليمية الحديثة لمواكبة تطلعات وطموحات الدارسين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أكد مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة تؤمن بحق طلابها في الحصول على بيئة تعليمة حديثة، بتوفير وسائل تقنية لتسهيل عملية دراستهم الجامعية؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بشباب وشابات الوطن.

وأضاف القحطاني أن الجامعة اعتمدت تحديث معايير الجودة في كل الخدمات المقدمة؛ لا سيما تلك الموجهة للطلاب من خلال جهودها المتواصلة في بناء وتطوير برامجها وخططها بما يتوافق ورؤية الوطن 2030.

وقال: إن علينا العمل على اجتياز الصعاب لمواكبة طموحات وتطلعات طلبة الجامعة؛ في ظل ما يشهده الوطن من تطورات متلاحقة في الكثير من مجالات الحياة؛ موضحًا أن الجامعة -ولأول مرة- منحت طلبتها صلاحية تسجيل مقرراتهم الدراسية ذاتيًّا، واختيار أستاذ المادة، وبناء جداولهم بأنفسهم؛ من خلال خدمة التسجيل الذاتي، التي تتيح للطالب حرية اختيار المقررات الدراسية ومواعيدها الزمنية بما يتناسب ورغباتهم.

وعن موعد انطلاق خدمة التسجيل الذاتي للعام الدراسي 1441هـ؛ أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن التسجيل سيكون للطلاب المستجدين والملتزمين بالخطة الدراسية؛ وذلك خلال الفترة من 24/ 12/1440هـ إلى 27/ 12/ 1440هـ؛ بينما ستبدأ فترة التسجيل لباقي الطلبة ابتداء من 28/ 12/ 1440هـ وحتى 2/ 1/ 1441هـ.

وأوضح "فقيهي" أنه سيتاح للطلبة تسجيل المقررات ذاتيًّا من خلال حساباتهم في النظام الأكاديمي؛ مؤكدًا أن خدمة التسجيل الذاتي ستطبّق ابتداء من هذا العام، وستمكّن الطلبة من بناء جداولهم بأنفسهم من خلال المقررات المحددة للفصل الدراسي.

وأهاب بطلبة الجامعة، ضرورة التقيد بمواعيد التسجيل الذاتي خلال الفترة المحددة لكل فئة.

يُذكر أن آلية تسجيل الجداول والمقررات، كانت تتم سابقًا من خلال عمادة القبول والتسجيل، ثم عن طريق الكليات في فترة لاحقة.

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