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اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مستوطنين نفّذوا جولات واسعة في الأقصى بعد اقتحامه عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، وسط تشديد الاحتلال من قيوده على دخول المصلين والوافدين إلى الأقصى.

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اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مستوطنين نفّذوا جولات واسعة في الأقصى بعد اقتحامه عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، وسط تشديد الاحتلال من قيوده على دخول المصلين والوافدين إلى الأقصى.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
05:32 PM

اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مستوطنين نفّذوا جولات واسعة في الأقصى بعد اقتحامه عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، وسط تشديد الاحتلال من قيوده على دخول المصلين والوافدين إلى الأقصى.

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