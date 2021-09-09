اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مستوطنين نفّذوا جولات واسعة في الأقصى بعد اقتحامه عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، وسط تشديد الاحتلال من قيوده على دخول المصلين والوافدين إلى الأقصى.