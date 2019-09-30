تشافي: الهلال أفضل فرق القارة.. أشعر بالضغط

أكد الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري جاهزيتهم لمواجهة الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي: "مستعدون بشكل جيد لهذه المباراة ولاعبونا على أعلى مستوى من الجاهزية ".

وعن الهلال قال: "نعرف مدى قوة الهلال السعودي الذي يعد من أفصل فرق القارة".

وطالب الجماهير بالدعم وقال:" حضورهم مهم كما كانوا في مباراة النصر".

وأضاف: الشعور بالضغط أمر طبيعي، أشعر بالضغط سواء لعبت المباراة في قطر أو في الخارج، لكن سنلعب للفوز سواء على أرضنا أو في الخارج.

وعن غياب بيدرو قال:" هو لاعب مهم، ولكننا في السد لدينا لاعبون مميزون وبإمكانهم سد غياب بيدرو.. وأنا سعيد بكافة اللاعبين الذين يلعبون في السد".