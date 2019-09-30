تشافي: الهلال أفضل فرق القارة.. أشعر بالضغط
أكد الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري جاهزيتهم لمواجهة الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "مستعدون بشكل جيد لهذه المباراة ولاعبونا على أعلى مستوى من الجاهزية ".
وعن الهلال قال: "نعرف مدى قوة الهلال السعودي الذي يعد من أفصل فرق القارة".
وطالب الجماهير بالدعم وقال:" حضورهم مهم كما كانوا في مباراة النصر".
وأضاف: الشعور بالضغط أمر طبيعي، أشعر بالضغط سواء لعبت المباراة في قطر أو في الخارج، لكن سنلعب للفوز سواء على أرضنا أو في الخارج.
وعن غياب بيدرو قال:" هو لاعب مهم، ولكننا في السد لدينا لاعبون مميزون وبإمكانهم سد غياب بيدرو.. وأنا سعيد بكافة اللاعبين الذين يلعبون في السد".
تشافي: الهلال أفضل فرق القارة.. أشعر بالضغط
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-09-30
أكد الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري جاهزيتهم لمواجهة الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "مستعدون بشكل جيد لهذه المباراة ولاعبونا على أعلى مستوى من الجاهزية ".
وعن الهلال قال: "نعرف مدى قوة الهلال السعودي الذي يعد من أفصل فرق القارة".
وطالب الجماهير بالدعم وقال:" حضورهم مهم كما كانوا في مباراة النصر".
وأضاف: الشعور بالضغط أمر طبيعي، أشعر بالضغط سواء لعبت المباراة في قطر أو في الخارج، لكن سنلعب للفوز سواء على أرضنا أو في الخارج.
وعن غياب بيدرو قال:" هو لاعب مهم، ولكننا في السد لدينا لاعبون مميزون وبإمكانهم سد غياب بيدرو.. وأنا سعيد بكافة اللاعبين الذين يلعبون في السد".
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
09:07 PM
تشافي: الهلال أفضل فرق القارة.. أشعر بالضغط
أكد الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري جاهزيتهم لمواجهة الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "مستعدون بشكل جيد لهذه المباراة ولاعبونا على أعلى مستوى من الجاهزية ".
وعن الهلال قال: "نعرف مدى قوة الهلال السعودي الذي يعد من أفصل فرق القارة".
وطالب الجماهير بالدعم وقال:" حضورهم مهم كما كانوا في مباراة النصر".
وأضاف: الشعور بالضغط أمر طبيعي، أشعر بالضغط سواء لعبت المباراة في قطر أو في الخارج، لكن سنلعب للفوز سواء على أرضنا أو في الخارج.
وعن غياب بيدرو قال:" هو لاعب مهم، ولكننا في السد لدينا لاعبون مميزون وبإمكانهم سد غياب بيدرو.. وأنا سعيد بكافة اللاعبين الذين يلعبون في السد".