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"أمانة الرياض" تُغلق أكثر من 10 آلاف محل حلاقة وصالون تزيين نسائي

بدأت بإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية وغرّمت "مقاهي شيشة"

قالت أمانة منطقة الرياض، اليوم، إنه تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا، فقد تم إغلاق ٨٣٩٨ محل حلاقة رجالي، و٢٣٨٥ صالوناً للتزيين النسائي.

وكانت #أمانة_منطقة_الرياض قد تابعت أمس ونفّذت قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، وبدأت بإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس #كورونا.

كما أغلقت الأمانة عدداً من مقاهي الشيشة خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس #كورونا، وطبّقت عليهم الغرامات بحدها الأعلى، وسيتم الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت أمراً بإغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية.. ويأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كما قررت اللجنة المعنية إغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق السعودية ومحافظاتها، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها؛ إن وُجدت.

أمانة منطقة الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" تُغلق أكثر من 10 آلاف محل حلاقة وصالون تزيين نسائي
سبق

قالت أمانة منطقة الرياض، اليوم، إنه تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا، فقد تم إغلاق ٨٣٩٨ محل حلاقة رجالي، و٢٣٨٥ صالوناً للتزيين النسائي.

وكانت #أمانة_منطقة_الرياض قد تابعت أمس ونفّذت قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، وبدأت بإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس #كورونا.

كما أغلقت الأمانة عدداً من مقاهي الشيشة خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس #كورونا، وطبّقت عليهم الغرامات بحدها الأعلى، وسيتم الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت أمراً بإغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية.. ويأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كما قررت اللجنة المعنية إغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق السعودية ومحافظاتها، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها؛ إن وُجدت.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:59 AM

"أمانة الرياض" تُغلق أكثر من 10 آلاف محل حلاقة وصالون تزيين نسائي

بدأت بإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية وغرّمت "مقاهي شيشة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت أمانة منطقة الرياض، اليوم، إنه تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا، فقد تم إغلاق ٨٣٩٨ محل حلاقة رجالي، و٢٣٨٥ صالوناً للتزيين النسائي.

وكانت #أمانة_منطقة_الرياض قد تابعت أمس ونفّذت قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، وبدأت بإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس #كورونا.

كما أغلقت الأمانة عدداً من مقاهي الشيشة خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس #كورونا، وطبّقت عليهم الغرامات بحدها الأعلى، وسيتم الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت أمراً بإغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية.. ويأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كما قررت اللجنة المعنية إغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق السعودية ومحافظاتها، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها؛ إن وُجدت.

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