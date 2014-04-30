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مكة.. معلمو المدارس الأهلية بلا رواتب في الإجازة الصيفية

قالوا لـ"سبق": خياران لا ثالث لهما الاستسلام أو العمل بالأجر اليومي

فوجئ عدد من معلمي المدارس الأهلية بمكة المكرمة، باتجاه إدارة تلك المدارس إلى اتخاذ قرار يتم بموجبه إيقاف جميع العقود والرواتب والبدلات أثناء الإجازة الصيفية.

كما ينص على الاعتماد على الأجور اليومية، بمقدار 100 ريال، لليوم الواحد، عند تكليفهم للعمل في الإجازة.

وفي تعميم، حصلت "سبق" على نسخة منه، موجه لمنسوبي المدارس السعوديين، وغير السعوديين، من المستشار التربوي، والمشرف العام على المنظومة التربوية لإحدى المدارس الأهلية بمكة، والذي اعتبره عدد من معلمي المدارس الأهلية بالصدمة، جاء فيه: "بما أننا على مشارف الشهر الفضيل، ونهاية العام الدراسي 1438 / 1439هـ، وشعورنا أن منسوبي المدارس في حاجة للراحة والاستجمام ليبدأوا عامًا دراسيًا جديدًا يتسم بالجدية والنشاط، وبما أن العقد الموحد المبرم بين المدارس وجميع السعوديين وغير المدعومين من صندوق تنمية الموارد البشرية وغير السعوديين ينتهي بانتهاء أعمال اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري، عليه؛ توقفت جميع العقود والرواتب والبدلات الممنوحة سابقًا".

وأشار إلى أنه "من يتم الاستعانة بهم خلال فترة الإجازة الصيفية لأعمال تخص المنظومة التربوية للمدارس؛ تتم معاملتهم المالية على أساس أجر يوم العمل مائة ريال مقطوعة، على أن يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحًا إلى أذان الظهر، حسب التوقيت المحلي، في الموقع المحدد لكل منهم في الأيام العادية، أما شهر رمضان المبارك فيكون الدوام من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر".

وجاء في التعميم أيضًا، أن أصحاب العقود المفتوحة من نفس الفئتين، خيروا بطلب إجازة مقدارها ثلاثين يومًا قبل بداية العام الدراسي الجديد تحدد بدايتها ونهايتها، وتطلب الموافقة من المستشار التربوي المشرف العام على المدارس.

من جانبهم، تذمر عدد من معلمي المدارس الأهلية بمكة، جراء حرمانهم من رواتبهم طيلة الإجازة الصيفية، وما يتسبب لهم ذلك من حرج في ظل الالتزامات المالية وما تحتاجه أسرهم، لا سيما وأن شهر رمضان على الأبواب، متسائلين عن دور وزارة التعليم الغائب تمامًا، عما يحدث من قرارات ارتجالية من ملاك المدارس بعيدًا عن الأنظمة واللوائح، فضلاً عن غياب دعم الموارد البشرية منذ بداية العام.

وقالوا إن "رواتبهم لا تتعدى الثلاثة آلاف ريال، والتي سيفقدونها طيلة الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تساومهم تلك المدارس بالأجر اليومي، ما يعني أنهم أمام خيارين لا ثالث لهما، وهو الاستسلام لأرض الواقع، أو التعاقد والعمل اليومي بمقطوعة حُددت بـ 100 ريال"، مطالبين مسؤولي وزارة التعليم بوضع حدٍ لمعاناتهم، وضرورة توحيد القرارات؛ فيما يخص التعليم الأهلي، وعدم ترك القرار بيد الملاك، أو بما يعرفون بالمستشارين التربويين.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مكة.. معلمو المدارس الأهلية بلا رواتب في الإجازة الصيفية
سبق

فوجئ عدد من معلمي المدارس الأهلية بمكة المكرمة، باتجاه إدارة تلك المدارس إلى اتخاذ قرار يتم بموجبه إيقاف جميع العقود والرواتب والبدلات أثناء الإجازة الصيفية.

كما ينص على الاعتماد على الأجور اليومية، بمقدار 100 ريال، لليوم الواحد، عند تكليفهم للعمل في الإجازة.

وفي تعميم، حصلت "سبق" على نسخة منه، موجه لمنسوبي المدارس السعوديين، وغير السعوديين، من المستشار التربوي، والمشرف العام على المنظومة التربوية لإحدى المدارس الأهلية بمكة، والذي اعتبره عدد من معلمي المدارس الأهلية بالصدمة، جاء فيه: "بما أننا على مشارف الشهر الفضيل، ونهاية العام الدراسي 1438 / 1439هـ، وشعورنا أن منسوبي المدارس في حاجة للراحة والاستجمام ليبدأوا عامًا دراسيًا جديدًا يتسم بالجدية والنشاط، وبما أن العقد الموحد المبرم بين المدارس وجميع السعوديين وغير المدعومين من صندوق تنمية الموارد البشرية وغير السعوديين ينتهي بانتهاء أعمال اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري، عليه؛ توقفت جميع العقود والرواتب والبدلات الممنوحة سابقًا".

وأشار إلى أنه "من يتم الاستعانة بهم خلال فترة الإجازة الصيفية لأعمال تخص المنظومة التربوية للمدارس؛ تتم معاملتهم المالية على أساس أجر يوم العمل مائة ريال مقطوعة، على أن يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحًا إلى أذان الظهر، حسب التوقيت المحلي، في الموقع المحدد لكل منهم في الأيام العادية، أما شهر رمضان المبارك فيكون الدوام من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر".

وجاء في التعميم أيضًا، أن أصحاب العقود المفتوحة من نفس الفئتين، خيروا بطلب إجازة مقدارها ثلاثين يومًا قبل بداية العام الدراسي الجديد تحدد بدايتها ونهايتها، وتطلب الموافقة من المستشار التربوي المشرف العام على المدارس.

من جانبهم، تذمر عدد من معلمي المدارس الأهلية بمكة، جراء حرمانهم من رواتبهم طيلة الإجازة الصيفية، وما يتسبب لهم ذلك من حرج في ظل الالتزامات المالية وما تحتاجه أسرهم، لا سيما وأن شهر رمضان على الأبواب، متسائلين عن دور وزارة التعليم الغائب تمامًا، عما يحدث من قرارات ارتجالية من ملاك المدارس بعيدًا عن الأنظمة واللوائح، فضلاً عن غياب دعم الموارد البشرية منذ بداية العام.

وقالوا إن "رواتبهم لا تتعدى الثلاثة آلاف ريال، والتي سيفقدونها طيلة الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تساومهم تلك المدارس بالأجر اليومي، ما يعني أنهم أمام خيارين لا ثالث لهما، وهو الاستسلام لأرض الواقع، أو التعاقد والعمل اليومي بمقطوعة حُددت بـ 100 ريال"، مطالبين مسؤولي وزارة التعليم بوضع حدٍ لمعاناتهم، وضرورة توحيد القرارات؛ فيما يخص التعليم الأهلي، وعدم ترك القرار بيد الملاك، أو بما يعرفون بالمستشارين التربويين.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
04:53 PM

مكة.. معلمو المدارس الأهلية بلا رواتب في الإجازة الصيفية

قالوا لـ"سبق": خياران لا ثالث لهما الاستسلام أو العمل بالأجر اليومي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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10,321

فوجئ عدد من معلمي المدارس الأهلية بمكة المكرمة، باتجاه إدارة تلك المدارس إلى اتخاذ قرار يتم بموجبه إيقاف جميع العقود والرواتب والبدلات أثناء الإجازة الصيفية.

كما ينص على الاعتماد على الأجور اليومية، بمقدار 100 ريال، لليوم الواحد، عند تكليفهم للعمل في الإجازة.

وفي تعميم، حصلت "سبق" على نسخة منه، موجه لمنسوبي المدارس السعوديين، وغير السعوديين، من المستشار التربوي، والمشرف العام على المنظومة التربوية لإحدى المدارس الأهلية بمكة، والذي اعتبره عدد من معلمي المدارس الأهلية بالصدمة، جاء فيه: "بما أننا على مشارف الشهر الفضيل، ونهاية العام الدراسي 1438 / 1439هـ، وشعورنا أن منسوبي المدارس في حاجة للراحة والاستجمام ليبدأوا عامًا دراسيًا جديدًا يتسم بالجدية والنشاط، وبما أن العقد الموحد المبرم بين المدارس وجميع السعوديين وغير المدعومين من صندوق تنمية الموارد البشرية وغير السعوديين ينتهي بانتهاء أعمال اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري، عليه؛ توقفت جميع العقود والرواتب والبدلات الممنوحة سابقًا".

وأشار إلى أنه "من يتم الاستعانة بهم خلال فترة الإجازة الصيفية لأعمال تخص المنظومة التربوية للمدارس؛ تتم معاملتهم المالية على أساس أجر يوم العمل مائة ريال مقطوعة، على أن يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحًا إلى أذان الظهر، حسب التوقيت المحلي، في الموقع المحدد لكل منهم في الأيام العادية، أما شهر رمضان المبارك فيكون الدوام من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر".

وجاء في التعميم أيضًا، أن أصحاب العقود المفتوحة من نفس الفئتين، خيروا بطلب إجازة مقدارها ثلاثين يومًا قبل بداية العام الدراسي الجديد تحدد بدايتها ونهايتها، وتطلب الموافقة من المستشار التربوي المشرف العام على المدارس.

من جانبهم، تذمر عدد من معلمي المدارس الأهلية بمكة، جراء حرمانهم من رواتبهم طيلة الإجازة الصيفية، وما يتسبب لهم ذلك من حرج في ظل الالتزامات المالية وما تحتاجه أسرهم، لا سيما وأن شهر رمضان على الأبواب، متسائلين عن دور وزارة التعليم الغائب تمامًا، عما يحدث من قرارات ارتجالية من ملاك المدارس بعيدًا عن الأنظمة واللوائح، فضلاً عن غياب دعم الموارد البشرية منذ بداية العام.

وقالوا إن "رواتبهم لا تتعدى الثلاثة آلاف ريال، والتي سيفقدونها طيلة الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تساومهم تلك المدارس بالأجر اليومي، ما يعني أنهم أمام خيارين لا ثالث لهما، وهو الاستسلام لأرض الواقع، أو التعاقد والعمل اليومي بمقطوعة حُددت بـ 100 ريال"، مطالبين مسؤولي وزارة التعليم بوضع حدٍ لمعاناتهم، وضرورة توحيد القرارات؛ فيما يخص التعليم الأهلي، وعدم ترك القرار بيد الملاك، أو بما يعرفون بالمستشارين التربويين.

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