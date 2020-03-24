وقالت "الأرصاد": تشمل الحالة "مدينة تبوك ومحافظة تيماء"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-24 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وقالت "الأرصاد": تشمل الحالة "مدينة تبوك ومحافظة تيماء"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 02:53 PM

"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على تبوك تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الـ 7 مساءً





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.



وقالت "الأرصاد": تشمل الحالة "مدينة تبوك ومحافظة تيماء"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.