الأرصاد تنبّه جازان من أتربة مثارة.. و"المدني" يحذّر

تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة جازان، تضمّن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله".

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.