النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأرصاد تنبّه جازان من أتربة مثارة.. و"المدني" يحذّر

تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة جازان، تضمّن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله".

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

حالة الطقس الأرصاد جازان رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأرصاد تنبّه جازان من أتربة مثارة.. و"المدني" يحذّر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة جازان، تضمّن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله".

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
10:50 AM

الأرصاد تنبّه جازان من أتربة مثارة.. و"المدني" يحذّر

تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
586

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة جازان، تضمّن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله".

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,986
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,407
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,041

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة