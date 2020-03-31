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"الاتصالات" توفر ترددات إضافية لمقدمي خدماتها تعزيزاً لأداء الشبكات المتنقلة

لتحقيق الاستجابة للزيادة في الاستخدام اليومي للبيانات خلال هذه الفترة الحرجة

وفرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة الأسبوع الماضي؛ بهدف تعزيز أداء الشبكات الحالية للجيل الرابع، وبما يسهم في تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من أداء أعمالهم ونشاطاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك بعد أن أخذت بالاعتبار الظروف الحالية التي تمر بها المملكة ودول العالم فيما يتعلق بانتشار فيروس (كورونا)، ولتعزيز شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة والاستجابة للزيادة في استخدام البيانات خلال هذه الفترة الحرجة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم الترخيص المؤقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز، وتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50% في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في المملكة.

وأضافت الهيئة أنه بعد بداية تفعيل خطة استخدام هذه الترددات التي بدأت في 26 مارس الجاري، فقد سجل أداء الشبكات التي فعلت الترددات الإضافية لها تصاعداً في تحسن سرعات "الإنترنت" وأداء الشبكة وجودة الخدمات، ومن المتوقع أن توفر هذه الترددات سعات إضافية مع اكتمال تفعيل مقدمي الخدمات استخدام هذه الترددات في شبكاتهم خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت الهيئة الأسبوع الماضي عن زيادة نسبة استخدام "الإنترنت" المتنقل والثابت في المملكة منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات "الإنترنت" المتنقل والثابت في المملكة 66 ألف تيرابايت، بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي.

وثمنت الهيئة في بيانها دور مقدمي الخدمات على تعاونهم خلال هذه الفترة الحرجة للمحافظة على جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات" توفر ترددات إضافية لمقدمي خدماتها تعزيزاً لأداء الشبكات المتنقلة
سبق

وفرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة الأسبوع الماضي؛ بهدف تعزيز أداء الشبكات الحالية للجيل الرابع، وبما يسهم في تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من أداء أعمالهم ونشاطاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك بعد أن أخذت بالاعتبار الظروف الحالية التي تمر بها المملكة ودول العالم فيما يتعلق بانتشار فيروس (كورونا)، ولتعزيز شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة والاستجابة للزيادة في استخدام البيانات خلال هذه الفترة الحرجة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم الترخيص المؤقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز، وتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50% في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في المملكة.

وأضافت الهيئة أنه بعد بداية تفعيل خطة استخدام هذه الترددات التي بدأت في 26 مارس الجاري، فقد سجل أداء الشبكات التي فعلت الترددات الإضافية لها تصاعداً في تحسن سرعات "الإنترنت" وأداء الشبكة وجودة الخدمات، ومن المتوقع أن توفر هذه الترددات سعات إضافية مع اكتمال تفعيل مقدمي الخدمات استخدام هذه الترددات في شبكاتهم خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت الهيئة الأسبوع الماضي عن زيادة نسبة استخدام "الإنترنت" المتنقل والثابت في المملكة منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات "الإنترنت" المتنقل والثابت في المملكة 66 ألف تيرابايت، بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي.

وثمنت الهيئة في بيانها دور مقدمي الخدمات على تعاونهم خلال هذه الفترة الحرجة للمحافظة على جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:46 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:33 AM

"الاتصالات" توفر ترددات إضافية لمقدمي خدماتها تعزيزاً لأداء الشبكات المتنقلة

لتحقيق الاستجابة للزيادة في الاستخدام اليومي للبيانات خلال هذه الفترة الحرجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وفرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة الأسبوع الماضي؛ بهدف تعزيز أداء الشبكات الحالية للجيل الرابع، وبما يسهم في تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من أداء أعمالهم ونشاطاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك بعد أن أخذت بالاعتبار الظروف الحالية التي تمر بها المملكة ودول العالم فيما يتعلق بانتشار فيروس (كورونا)، ولتعزيز شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة والاستجابة للزيادة في استخدام البيانات خلال هذه الفترة الحرجة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم الترخيص المؤقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز، وتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50% في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في المملكة.

وأضافت الهيئة أنه بعد بداية تفعيل خطة استخدام هذه الترددات التي بدأت في 26 مارس الجاري، فقد سجل أداء الشبكات التي فعلت الترددات الإضافية لها تصاعداً في تحسن سرعات "الإنترنت" وأداء الشبكة وجودة الخدمات، ومن المتوقع أن توفر هذه الترددات سعات إضافية مع اكتمال تفعيل مقدمي الخدمات استخدام هذه الترددات في شبكاتهم خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت الهيئة الأسبوع الماضي عن زيادة نسبة استخدام "الإنترنت" المتنقل والثابت في المملكة منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات "الإنترنت" المتنقل والثابت في المملكة 66 ألف تيرابايت، بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي.

وثمنت الهيئة في بيانها دور مقدمي الخدمات على تعاونهم خلال هذه الفترة الحرجة للمحافظة على جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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