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"المغربي" الأحمدي يقترب من الانتقال للدوري الهولندي

ينتهي عقده مع الاتحاد في يونيو الجاري

اقترب المغربي كريم الأحمدي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، من الانضمام للدوري الهولندي، بعد أن أجرى محادثات متقدمة مع مسؤولي فريق تفينتي الهولندي، ومن المتوقع الانتقال إلى صفوفه بشكل رسمي هذا الصيف.
وأكدت صحيفة "فوتبال" الهولندية، الثلاثاء، أن الأحمدي سيعود مرة أخرى إلى فريقه القديم تفينتي الذي تألق في صفوفه خلال شبابه.
وينتهي عقد الأحمدي مع الاتحاد مع نهاية شهر يونيو الجاري، لذلك فإنه فضل اللعب في أوروبا.
يُذكر أن "الأحمدي" لعب من قبل في صفوف فينورد أيضًا، بالإضافة إلى تجربة احتراف في إنجلترا رفقة أستون فيلا، مع ارتداء قميص الاتحاد منذ عام 2018.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المغربي" الأحمدي يقترب من الانتقال للدوري الهولندي
سبق

اقترب المغربي كريم الأحمدي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، من الانضمام للدوري الهولندي، بعد أن أجرى محادثات متقدمة مع مسؤولي فريق تفينتي الهولندي، ومن المتوقع الانتقال إلى صفوفه بشكل رسمي هذا الصيف.
وأكدت صحيفة "فوتبال" الهولندية، الثلاثاء، أن الأحمدي سيعود مرة أخرى إلى فريقه القديم تفينتي الذي تألق في صفوفه خلال شبابه.
وينتهي عقد الأحمدي مع الاتحاد مع نهاية شهر يونيو الجاري، لذلك فإنه فضل اللعب في أوروبا.
يُذكر أن "الأحمدي" لعب من قبل في صفوف فينورد أيضًا، بالإضافة إلى تجربة احتراف في إنجلترا رفقة أستون فيلا، مع ارتداء قميص الاتحاد منذ عام 2018.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
09:46 PM

"المغربي" الأحمدي يقترب من الانتقال للدوري الهولندي

ينتهي عقده مع الاتحاد في يونيو الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترب المغربي كريم الأحمدي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، من الانضمام للدوري الهولندي، بعد أن أجرى محادثات متقدمة مع مسؤولي فريق تفينتي الهولندي، ومن المتوقع الانتقال إلى صفوفه بشكل رسمي هذا الصيف.
وأكدت صحيفة "فوتبال" الهولندية، الثلاثاء، أن الأحمدي سيعود مرة أخرى إلى فريقه القديم تفينتي الذي تألق في صفوفه خلال شبابه.
وينتهي عقد الأحمدي مع الاتحاد مع نهاية شهر يونيو الجاري، لذلك فإنه فضل اللعب في أوروبا.
يُذكر أن "الأحمدي" لعب من قبل في صفوف فينورد أيضًا، بالإضافة إلى تجربة احتراف في إنجلترا رفقة أستون فيلا، مع ارتداء قميص الاتحاد منذ عام 2018.

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