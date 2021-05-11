"مسام" ينتزع 2,660 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من مايو

زرعتها ميليشيا الحوثي وتسببت في مقتل وإصابة المئات من الأبرياء

نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2021م، في انتزاع 2,664 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وتم نزع 187 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع استطاع فريق "مسام" من إزالة 158 لغمًا مضادًا للدبابات و17 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 231 لغمًا مضادًا للدبابات.

وتم نزع 164 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب نزع 310 ألغام مضادة للدبابات و28 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب، وفي مديرية عين بمحافظة شبوة نجح فريق "مسام" في نزع 118 لغمًا مضادًا للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة.

وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 269 لغمًا مضادًا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة تعز تم في مديرية الوازعية نزع 84 لغمًا مضادًا للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة.

وفي مديرية المخا تم نزع 25 لغمًا مضادًا للدبابات و18 ذخيرة غير متفجرة، إضافة إلى نزع 47 لغمًا مضادًا للدبابات و16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 924 لغمًا مضادًا للدبابات و 34 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

يذكر أن فريق "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" استطاع منذ بداية المشروع نزع 243,712 لغمًا، ويسعى لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعت بعشوائية من ميليشيا الحوثي وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.