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جلسة مجلس الوزراء في تبوك غداً.. برئاسة الملك سلمان

تنعقد خلال جولة ملكية تاريخية لمناطق شمال السعودية

يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية غداً الثلاثاء، والتي ستعقد في مدينة تبوك التي يبدأ زيارته لها الليلة وسط احتفال شعبي كبير.

وتتواصل جولة الملك سلمان التاريخية حول عدد من المناطق، حيث بدأها قبل أسبوع بمنطقة القصيم، ثم منطقة حائل، ويزور خلال الأسبوع الحالي مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جلسة مجلس الوزراء في تبوك غداً.. برئاسة الملك سلمان
سبق

يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية غداً الثلاثاء، والتي ستعقد في مدينة تبوك التي يبدأ زيارته لها الليلة وسط احتفال شعبي كبير.

وتتواصل جولة الملك سلمان التاريخية حول عدد من المناطق، حيث بدأها قبل أسبوع بمنطقة القصيم، ثم منطقة حائل، ويزور خلال الأسبوع الحالي مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
07:34 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
08:20 PM

جلسة مجلس الوزراء في تبوك غداً.. برئاسة الملك سلمان

تنعقد خلال جولة ملكية تاريخية لمناطق شمال السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,198

يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية غداً الثلاثاء، والتي ستعقد في مدينة تبوك التي يبدأ زيارته لها الليلة وسط احتفال شعبي كبير.

وتتواصل جولة الملك سلمان التاريخية حول عدد من المناطق، حيث بدأها قبل أسبوع بمنطقة القصيم، ثم منطقة حائل، ويزور خلال الأسبوع الحالي مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.

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