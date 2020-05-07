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لجنة تنظيم سكن العمالة تعلن عبر "البلديات" 8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للعمالة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية 8 خطوات رئيسة للمنشآت التي لديها تكدس سكن عمالة، لتقديم طلب للحصول على سكن بديل تتوافر به الاشتراطات الخاصة بمساكن العمالة خلال أزمة فيروس كورونا الجديد.

وأشارت إلى أن الخطوات تبدأ بتسجيل اسم صاحب المنشأة، وتدوين رقم السجل التجاري، واختيار منطقة السكن، وتحميل ملفات بيانات العمالة، ثم كتابة رقم أساسي وإضافي للجوال، يليه الإفصاح عن إسكان العمال إن وجد، والإفصاح عن عدد المصابين في حال وجودهم، وأخيراً التعهد بصحة البيانات المسجلة في البوابة.

ودعت "البلديات" جميع منشآت القطاع الخاص بأهمية تسجيل بيانات المنشآت التي لديها سكن عمالة متكدسة في البوابة الجديدة التي أطلقتها لجنة سكن العمالة لدعم القطاع الخاص وذلك لطلب سكن بديل عبر الرابط التالي:

https://dc.momra.gov.sa/ar/request-alternative-housing-group

وزارة الشؤون البلدية والقروية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة تنظيم سكن العمالة تعلن عبر "البلديات" 8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للعمالة
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية 8 خطوات رئيسة للمنشآت التي لديها تكدس سكن عمالة، لتقديم طلب للحصول على سكن بديل تتوافر به الاشتراطات الخاصة بمساكن العمالة خلال أزمة فيروس كورونا الجديد.

وأشارت إلى أن الخطوات تبدأ بتسجيل اسم صاحب المنشأة، وتدوين رقم السجل التجاري، واختيار منطقة السكن، وتحميل ملفات بيانات العمالة، ثم كتابة رقم أساسي وإضافي للجوال، يليه الإفصاح عن إسكان العمال إن وجد، والإفصاح عن عدد المصابين في حال وجودهم، وأخيراً التعهد بصحة البيانات المسجلة في البوابة.

ودعت "البلديات" جميع منشآت القطاع الخاص بأهمية تسجيل بيانات المنشآت التي لديها سكن عمالة متكدسة في البوابة الجديدة التي أطلقتها لجنة سكن العمالة لدعم القطاع الخاص وذلك لطلب سكن بديل عبر الرابط التالي:

https://dc.momra.gov.sa/ar/request-alternative-housing-group

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:20 PM

لجنة تنظيم سكن العمالة تعلن عبر "البلديات" 8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للعمالة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية 8 خطوات رئيسة للمنشآت التي لديها تكدس سكن عمالة، لتقديم طلب للحصول على سكن بديل تتوافر به الاشتراطات الخاصة بمساكن العمالة خلال أزمة فيروس كورونا الجديد.

وأشارت إلى أن الخطوات تبدأ بتسجيل اسم صاحب المنشأة، وتدوين رقم السجل التجاري، واختيار منطقة السكن، وتحميل ملفات بيانات العمالة، ثم كتابة رقم أساسي وإضافي للجوال، يليه الإفصاح عن إسكان العمال إن وجد، والإفصاح عن عدد المصابين في حال وجودهم، وأخيراً التعهد بصحة البيانات المسجلة في البوابة.

ودعت "البلديات" جميع منشآت القطاع الخاص بأهمية تسجيل بيانات المنشآت التي لديها سكن عمالة متكدسة في البوابة الجديدة التي أطلقتها لجنة سكن العمالة لدعم القطاع الخاص وذلك لطلب سكن بديل عبر الرابط التالي:

https://dc.momra.gov.sa/ar/request-alternative-housing-group

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