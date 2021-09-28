"أمن الطرق" ينبّه مستخدمي طرق "الليث - جدة - رابغ": رياح وتدنٍ للرؤية
دعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.. متمنياً السلامة للجميع
أصدر أمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (الليث - جدة - رابغ)، مفاده أن المنطقة قد تشهد حالة رياح سطحية؛ يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
ودعا أمن الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً السلامة للجميع.
"أمن الطرق" ينبّه مستخدمي طرق "الليث - جدة - رابغ": رياح وتدنٍ للرؤية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-28
أصدر أمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (الليث - جدة - رابغ)، مفاده أن المنطقة قد تشهد حالة رياح سطحية؛ يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
ودعا أمن الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً السلامة للجميع.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:35 AM
"أمن الطرق" ينبّه مستخدمي طرق "الليث - جدة - رابغ": رياح وتدنٍ للرؤية
دعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.. متمنياً السلامة للجميع
أصدر أمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (الليث - جدة - رابغ)، مفاده أن المنطقة قد تشهد حالة رياح سطحية؛ يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
ودعا أمن الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً السلامة للجميع.