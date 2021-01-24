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"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وقتل 50 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء

تنفيذ 14 استهدافًا ضد الانقلابيين خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات ضد الميليشيا بمأرب والبيضاء دمرت 9 آليات عسكرية وقتلت 50 عنصرًا.

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"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وقتل 50 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات ضد الميليشيا بمأرب والبيضاء دمرت 9 آليات عسكرية وقتلت 50 عنصرًا.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
04:25 PM

"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وقتل 50 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء

تنفيذ 14 استهدافًا ضد الانقلابيين خلال الـ 24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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845

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات ضد الميليشيا بمأرب والبيضاء دمرت 9 آليات عسكرية وقتلت 50 عنصرًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,880
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,895
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,755

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