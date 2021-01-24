أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات ضد الميليشيا بمأرب والبيضاء دمرت 9 آليات عسكرية وقتلت 50 عنصرًا.

"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وقتل 50 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-24 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات ضد الميليشيا بمأرب والبيضاء دمرت 9 آليات عسكرية وقتلت 50 عنصرًا.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443 04:25 PM

"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وقتل 50 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء تنفيذ 14 استهدافًا ضد الانقلابيين خلال الـ 24 ساعة الماضية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات ضد الميليشيا بمأرب والبيضاء دمرت 9 آليات عسكرية وقتلت 50 عنصرًا.