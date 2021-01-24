أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات ضد الميليشيا بمأرب والبيضاء دمرت 9 آليات عسكرية وقتلت 50 عنصرًا.
"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وقتل 50 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء
تنفيذ 14 استهدافًا ضد الانقلابيين خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات ضد الميليشيا بمأرب والبيضاء دمرت 9 آليات عسكرية وقتلت 50 عنصرًا.
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"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وقتل 50 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-24
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
04:25 PM
"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وقتل 50 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء
تنفيذ 14 استهدافًا ضد الانقلابيين خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات ضد الميليشيا بمأرب والبيضاء دمرت 9 آليات عسكرية وقتلت 50 عنصرًا.
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