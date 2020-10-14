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"الصناعات العسكرية" تعلن تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً

العوهلي: ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة HSI32 الاعتراضية السريعة

دشّنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم، أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً؛ ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة (HSI32) الاعتراضية السريعة.

وعلّق محافظ الهيئة أحمد بن عبدالعزيز العوهلي؛ قائلاً: بتوفيق الله، تم اليوم تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً؛ بحضور أخي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي؛ وذلك ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة (HSI32) الاعتراضية السريعة، التي قامت بصناعتها ونقل تقنيتها شركة الزامل البحرية بمشاركة شركة CMN الفرنسية.

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

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"الصناعات العسكرية" تعلن تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً
سبق

دشّنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم، أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً؛ ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة (HSI32) الاعتراضية السريعة.

وعلّق محافظ الهيئة أحمد بن عبدالعزيز العوهلي؛ قائلاً: بتوفيق الله، تم اليوم تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً؛ بحضور أخي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي؛ وذلك ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة (HSI32) الاعتراضية السريعة، التي قامت بصناعتها ونقل تقنيتها شركة الزامل البحرية بمشاركة شركة CMN الفرنسية.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
12:15 PM

"الصناعات العسكرية" تعلن تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً

العوهلي: ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة HSI32 الاعتراضية السريعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم، أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً؛ ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة (HSI32) الاعتراضية السريعة.

وعلّق محافظ الهيئة أحمد بن عبدالعزيز العوهلي؛ قائلاً: بتوفيق الله، تم اليوم تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً؛ بحضور أخي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي؛ وذلك ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة (HSI32) الاعتراضية السريعة، التي قامت بصناعتها ونقل تقنيتها شركة الزامل البحرية بمشاركة شركة CMN الفرنسية.

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