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رئاسة شؤون الحرمين تناقش خطتها الإعلامية لموسم حج هذا العام

عقدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام برئاسة شؤون الحرمين، اليوم؛ اجتماعًا لمناقشة خطة الرئاسة الإعلامية لموسم حج هذا العام "1440هـ"، وجدول الأعمال والبرامج المرئية والمسموعة، وآخر الاستعدادات للموسم.

وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل استثمار الرسالة الإعلامية للحرمين الشريفين، وبثّها بلغات مختلفة عن طريق البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمطبوعات المقروءة.

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رئاسة شؤون الحرمين تناقش خطتها الإعلامية لموسم حج هذا العام
سبق

عقدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام برئاسة شؤون الحرمين، اليوم؛ اجتماعًا لمناقشة خطة الرئاسة الإعلامية لموسم حج هذا العام "1440هـ"، وجدول الأعمال والبرامج المرئية والمسموعة، وآخر الاستعدادات للموسم.

وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل استثمار الرسالة الإعلامية للحرمين الشريفين، وبثّها بلغات مختلفة عن طريق البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمطبوعات المقروءة.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
06:42 PM

رئاسة شؤون الحرمين تناقش خطتها الإعلامية لموسم حج هذا العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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عقدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام برئاسة شؤون الحرمين، اليوم؛ اجتماعًا لمناقشة خطة الرئاسة الإعلامية لموسم حج هذا العام "1440هـ"، وجدول الأعمال والبرامج المرئية والمسموعة، وآخر الاستعدادات للموسم.

وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل استثمار الرسالة الإعلامية للحرمين الشريفين، وبثّها بلغات مختلفة عن طريق البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمطبوعات المقروءة.

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