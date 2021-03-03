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إيقاف 11 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

في عدة مناطق بالمملكة على متن 11 مركبة.. منهم 6 مواطنين و5 مقيمين

أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (نجران وجازان وحائل والرياض والجوف والشرقية)، (11) مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (6) مواطنين، و(5) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (11) مركبة، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض.

الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيقاف 11 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
سبق

أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (نجران وجازان وحائل والرياض والجوف والشرقية)، (11) مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (6) مواطنين، و(5) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (11) مركبة، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
10:19 AM
اخر تعديل
03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
10:48 AM

إيقاف 11 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

في عدة مناطق بالمملكة على متن 11 مركبة.. منهم 6 مواطنين و5 مقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (نجران وجازان وحائل والرياض والجوف والشرقية)، (11) مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (6) مواطنين، و(5) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (11) مركبة، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض.

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