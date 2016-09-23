بالصور.. "الإسلامية" تباشر فعالياتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة

بتوجيهات آل الشيخ تنفذ مبادرات وأكثر من 1040 منشطًا دعويًّا بكافة الفروع

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، تنفيذ برامجها وفعالياتها التي تواكب ذكرى اليوم الوطني الـ"91" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ حيث توشح برج الوزارة ومباني فروعها بالمناطق باللون الأخضر واللوحات والصور للقيادة الرشيدة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 1040 منشطًا دعويًّا تحت شعار "عز وتمكين" يقدمه دعاة وداعيات بمساجد وجوامع المملكة وعبر التقنيات الرقمية وفي الدوائر الحكومية والمدارس، تماشيًا مع توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

يشار إلى أن البرنامج الدعوي "عز وتمكين" سيقدمه أكثر من 3000 داعية من دعاة الوزارة والمتعاونين يتناولون موضوعات للتذكير بالواجب تجاه الوطن وتذكير الأجيال بقصة الكفاح التي قدمها الملك المؤسس ــ طيب الله ثراه ــ وأبناؤه من بعده وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الزاخر بالمنجزات والعطاءات، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، والتذكير بالنعم المتوافرة التي تشهدها المملكة.

كما تزينت أروقة وأقسام الوزارة وفروعها الثلاثة عشر بالإضاءة واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة، وأيضاً الكلمات الخالدة لقادة المملكة بدءًا من المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ.

كما وفرت الوزارة أكثر من 100 شاشة تفاعلية بديوانها وفروعها تعرض مقاطع ولوحات لكلمات خالدة للقيادة الرشيدة توزعت في مرافق الوزارة وفروعها وعلى الطرق الرئيسية وفي واجهة مباني الفروع ليستفيد منها المارة.

من جانبه نظم فرعا الشؤون الإسلامية بمنطقتي نجران وجازان زيارات للمرابطين بالحدود والجنود المصابين منهم بالمستشفيات، وتقديم الهدايا لأسر وذوي الشهداء، إلى جانب تخصيص عدد من البرامج الدعوية للتذكير بواجب الدفاع عن الوطن وفضل الرباط في سبيل الله، والتنويه والإشادة ببطولات الجنود البواسل وتضحياتهم من أجل الدين والوطن.

ويشارك معهد الأئمة والخطباء عبر التصاميم واللوحات الإرشادية وإطلاق البرامج الدعوية والمتنوعة التي تهدف في مجملها إلى إبراز دور الأئمة والخطباء في ترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوس المصلين، كما نشر المعهد رابطًا تفاعليًّا يشارك فيه أكثر من 83 ألف إمام ومؤذن ومراقب ومراقبة مساجد يعبرون من خلاله بكلمات عن الوطن والواجب الشرعي تجاه مفهوم المواطنة الصالحة، وتقديم التهنئة للقيادة بهذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن سعودي.

كما تشارك الأقسام النسائية بفروع الوزارة بتزيين مقارها وإقامة مناشط دعوية وإرشادية خاصة بالمرأة وتعزيز دورها في غرس قيم الانتماء والمواطنة والتذكير بالواجبات التي تحملها المرأة تجاه تعزيز وترسيخ حب الوطن والانتماء إليه، وتنفيذ عدد من المبادرات التي تحاكي الذكرى وتجسد دور المرأة السعودية في المشاركة في البناء.

فيما قامت الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة بالتنسيق مع عدد من القنوات الفضائية والإذاعية الرسمية والأهلية لتسجيل حلقات خاصة ومشاركات لدعاة الوزارة تعرض باليوم الوطني الــ91، تتناول أهمية الذكرى والتذكير بالنعم والتأكيد على حقوق ولاة الأمر ووجوب الالتفاف حولهم وأهمية الوحدة والاجتماع والمحافظة على الأمن والتصدي للأفكار الضالة.

وتأتي هذه الأعمال والبرامج والفعاليات في إطار حرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تميز مشاركة الوزارة في اليوم الوطني للمملكة الذي يحمل في طياته تاريخًا حافلًا ومجيدًا لقادة هذه البلاد المباركة، كما تهدف لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتأكيد على واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب التذكير بنعمة توحيد المملكة وجهود ولاة أمرها من خلال البرامج الدعوية المتنوعة المتزامنة مع هذه الذكرى بمساجد وجوامع المملكة.