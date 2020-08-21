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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8508.93 نقطة

بتداولات 2.5 مليار ريال لأكثر من 106 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 80.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8508.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، تشب، وقت اللياقة، مجموعة السريع، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: زين السعودية، تبوك الزراعية، كهرباء السعودية، البلاد، والأسماك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.12% و6.77%.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، الإنماء، دار الأركان، أميانتيت، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، زين السعودية، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 14.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3862.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 62 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8508.93 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 80.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8508.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، تشب، وقت اللياقة، مجموعة السريع، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: زين السعودية، تبوك الزراعية، كهرباء السعودية، البلاد، والأسماك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.12% و6.77%.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، الإنماء، دار الأركان، أميانتيت، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، زين السعودية، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 14.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3862.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 62 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
03:57 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8508.93 نقطة

بتداولات 2.5 مليار ريال لأكثر من 106 ملايين سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 80.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8508.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، تشب، وقت اللياقة، مجموعة السريع، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: زين السعودية، تبوك الزراعية، كهرباء السعودية، البلاد، والأسماك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.12% و6.77%.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، الإنماء، دار الأركان، أميانتيت، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، زين السعودية، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 14.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3862.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 62 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.

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