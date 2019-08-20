"هلال الباحة" يباشر إصابة خطيرة لرب أسرة في حادث انقلاب بطريق شبرقة

"الزهراني": تم توجيه فرقة إسعافية نقلت الحالة لمستشفى الملك فهد

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب لعائلة في تمام الساعة 21:30 اليوم الاثنين الموافق 18 ذو الحجة 1440 هـ على الرقم الموحد ( 997 ) على طريق شبرقة بالقرب من الفحص الدوري.

وتفصيلاً، أوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني إنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث بتواجد القائد الميداني صالح علي محفوظ.

وأضاف "الزهراني" أن الحادث أدى إلى إصابة خطيرة لقائد المركبة وكانت إصابته بليغة وتم التعامل معه من قبل الفرقة الإسعافية ونقلت عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.