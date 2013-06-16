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قصر السلام .. خادم الحرمين يتسلّم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة

حمّلهم تحياته لقادة دولهم متمنياً لهم التوفيق في مهامهم .. وأكّدوا حرصهم على تعزيز العلاقات

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام، في جدة اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلّم ـ أيّده الله ـ أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كازاخستان بيرك آيرن، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن وي تشينغ، وسفير جمهورية الهند الدكتور أوصاف سعيد، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحمّلهم ـ أيّده الله ـ نقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.

وأجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قصر السلام .. خادم الحرمين يتسلّم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة
سبق

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام، في جدة اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلّم ـ أيّده الله ـ أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كازاخستان بيرك آيرن، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن وي تشينغ، وسفير جمهورية الهند الدكتور أوصاف سعيد، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحمّلهم ـ أيّده الله ـ نقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.

وأجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
12:44 PM

قصر السلام .. خادم الحرمين يتسلّم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة

حمّلهم تحياته لقادة دولهم متمنياً لهم التوفيق في مهامهم .. وأكّدوا حرصهم على تعزيز العلاقات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام، في جدة اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلّم ـ أيّده الله ـ أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كازاخستان بيرك آيرن، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن وي تشينغ، وسفير جمهورية الهند الدكتور أوصاف سعيد، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحمّلهم ـ أيّده الله ـ نقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.

وأجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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