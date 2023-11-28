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إغلاق مُنشأتين وتحرير 29 مخالفة على صالونات التجميل في الجبيل

رصد 7 عاملات دون شهادات صحية و50 قطعة من الأدوات المستخدمة

نفّذ الفريق النسائي بأمانة المنطقة الشرقية، حملات تفتيشية على المنشآت الصحية النسائية في محافظة الجبيل، نتج عنها إغلاق مُنشأتين، و29 مخالفة، ورصد 7 عاملات دون شهادات صحية، و50 قطعة من الأدوات المستخدمة.

وهدفت الجولات التفتيشية التي شملت صالونات التجميل، ومشاعل الخياطة، والمقاهي، والأندية الرياضية، إلى مراقبة مستوى الالتزام بالمنشآت النسائية، وتصحيح ما يلزم من المخالفات لحالات عدم وجود رخصة للمحل، وتقيد العاملات بالزي الموحد، ووجود سجِل الرقابة الصحي، إضافةً إلى عدم نظافة فرش المكياج، ووجود مواد مجهولة المصدر، وسوء تخزين الأدوات، وسوء تهوية المكان، وسوء النظافة العامة.

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إغلاق مُنشأتين وتحرير 29 مخالفة على صالونات التجميل في الجبيل
سبق

نفّذ الفريق النسائي بأمانة المنطقة الشرقية، حملات تفتيشية على المنشآت الصحية النسائية في محافظة الجبيل، نتج عنها إغلاق مُنشأتين، و29 مخالفة، ورصد 7 عاملات دون شهادات صحية، و50 قطعة من الأدوات المستخدمة.

وهدفت الجولات التفتيشية التي شملت صالونات التجميل، ومشاعل الخياطة، والمقاهي، والأندية الرياضية، إلى مراقبة مستوى الالتزام بالمنشآت النسائية، وتصحيح ما يلزم من المخالفات لحالات عدم وجود رخصة للمحل، وتقيد العاملات بالزي الموحد، ووجود سجِل الرقابة الصحي، إضافةً إلى عدم نظافة فرش المكياج، ووجود مواد مجهولة المصدر، وسوء تخزين الأدوات، وسوء تهوية المكان، وسوء النظافة العامة.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
12:39 PM

إغلاق مُنشأتين وتحرير 29 مخالفة على صالونات التجميل في الجبيل

رصد 7 عاملات دون شهادات صحية و50 قطعة من الأدوات المستخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذ الفريق النسائي بأمانة المنطقة الشرقية، حملات تفتيشية على المنشآت الصحية النسائية في محافظة الجبيل، نتج عنها إغلاق مُنشأتين، و29 مخالفة، ورصد 7 عاملات دون شهادات صحية، و50 قطعة من الأدوات المستخدمة.

وهدفت الجولات التفتيشية التي شملت صالونات التجميل، ومشاعل الخياطة، والمقاهي، والأندية الرياضية، إلى مراقبة مستوى الالتزام بالمنشآت النسائية، وتصحيح ما يلزم من المخالفات لحالات عدم وجود رخصة للمحل، وتقيد العاملات بالزي الموحد، ووجود سجِل الرقابة الصحي، إضافةً إلى عدم نظافة فرش المكياج، ووجود مواد مجهولة المصدر، وسوء تخزين الأدوات، وسوء تهوية المكان، وسوء النظافة العامة.

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