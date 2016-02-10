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بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة في مدارس "طريف" و"حزم الجلاميد"

موجة باردة تؤدي إلى تساقُط محتمل للثلوج في الساعات القليلة المقبلة

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية مساء اليوم تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء للطلاب والطالبات فقط في محافظة طريف.

وأرجعت الإدارة سبب قرارها إلى اضطراب الأحوال الجوية، وموجة البرد القارس، وتدني حرارة الأجواء، وتعرُّض المنطقة لموجة باردة، تؤدي إلى تساقُط محتمل للثلوج في الساعات القليلة المقبلة على المحافظة.

من جانبه، وجَّه المدير العام للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان بتعليق الدراسة غدًا الثلاثاء 17-6-1441 في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد.

تعليق الدراسة طريف حزم الجلاميد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة في مدارس "طريف" و"حزم الجلاميد"
سبق

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية مساء اليوم تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء للطلاب والطالبات فقط في محافظة طريف.

وأرجعت الإدارة سبب قرارها إلى اضطراب الأحوال الجوية، وموجة البرد القارس، وتدني حرارة الأجواء، وتعرُّض المنطقة لموجة باردة، تؤدي إلى تساقُط محتمل للثلوج في الساعات القليلة المقبلة على المحافظة.

من جانبه، وجَّه المدير العام للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان بتعليق الدراسة غدًا الثلاثاء 17-6-1441 في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
08:44 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
08:53 PM

بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة في مدارس "طريف" و"حزم الجلاميد"

موجة باردة تؤدي إلى تساقُط محتمل للثلوج في الساعات القليلة المقبلة

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بندر الدغمي - عرعر
0
576

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية مساء اليوم تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء للطلاب والطالبات فقط في محافظة طريف.

وأرجعت الإدارة سبب قرارها إلى اضطراب الأحوال الجوية، وموجة البرد القارس، وتدني حرارة الأجواء، وتعرُّض المنطقة لموجة باردة، تؤدي إلى تساقُط محتمل للثلوج في الساعات القليلة المقبلة على المحافظة.

من جانبه، وجَّه المدير العام للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان بتعليق الدراسة غدًا الثلاثاء 17-6-1441 في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد.

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