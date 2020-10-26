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الاتحاد الأوروبي: متمسكّون بالحوار بين الأديان والحضارات

دعا إلى أهمية التعايش.. مع حق الجميع في ممارسة العبادة

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، تمسكه بالحوار بين الأديان والحضارات المختلفة، ونبذ لغة التصعيد والمواجهة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل: الجهاز التنفيذي الأوروبي يحاول التحرك بشكل عام ضمن إطار الدفاع عن قيم الاتحاد الأوروبي المرتبطة بحق العبادة وحرية التعبير.

وأضاف: هدف عملنا وهدف المجتمعات الأوروبية هو ضمان التعايش مع حق الجميع في ممارسة العبادة، واحترام حق الآخرين في التعبير وفق نصوص الاتفاقيات وبنود المعاهدات الأوروبية.

وأردف: الهدف هو الدفع بالحوار بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، ونؤكد أن العمل الدبلوماسي الأوروبي يركز على الاحترام والتعاون والأخذ في الحسبان مشاعر الشركاء والبحث عن حلول عبر الحوار وليس الشتم والسب، وأن العالم بحاجة إلى تفاهم وليس إلى مواجهة.

وتطرق المتحدث الأوروبي مطولاً، خلال الإيجاز الصحفي اليومي في بروكسل، إلى إشكالية التعامل الأوروبية مع تركيا، معيداً التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي ودُوله متفقون على مواجهة الموقف التركي.

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الاتحاد الأوروبي: متمسكّون بالحوار بين الأديان والحضارات
سبق

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، تمسكه بالحوار بين الأديان والحضارات المختلفة، ونبذ لغة التصعيد والمواجهة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل: الجهاز التنفيذي الأوروبي يحاول التحرك بشكل عام ضمن إطار الدفاع عن قيم الاتحاد الأوروبي المرتبطة بحق العبادة وحرية التعبير.

وأضاف: هدف عملنا وهدف المجتمعات الأوروبية هو ضمان التعايش مع حق الجميع في ممارسة العبادة، واحترام حق الآخرين في التعبير وفق نصوص الاتفاقيات وبنود المعاهدات الأوروبية.

وأردف: الهدف هو الدفع بالحوار بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، ونؤكد أن العمل الدبلوماسي الأوروبي يركز على الاحترام والتعاون والأخذ في الحسبان مشاعر الشركاء والبحث عن حلول عبر الحوار وليس الشتم والسب، وأن العالم بحاجة إلى تفاهم وليس إلى مواجهة.

وتطرق المتحدث الأوروبي مطولاً، خلال الإيجاز الصحفي اليومي في بروكسل، إلى إشكالية التعامل الأوروبية مع تركيا، معيداً التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي ودُوله متفقون على مواجهة الموقف التركي.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
05:54 PM

الاتحاد الأوروبي: متمسكّون بالحوار بين الأديان والحضارات

دعا إلى أهمية التعايش.. مع حق الجميع في ممارسة العبادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، تمسكه بالحوار بين الأديان والحضارات المختلفة، ونبذ لغة التصعيد والمواجهة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل: الجهاز التنفيذي الأوروبي يحاول التحرك بشكل عام ضمن إطار الدفاع عن قيم الاتحاد الأوروبي المرتبطة بحق العبادة وحرية التعبير.

وأضاف: هدف عملنا وهدف المجتمعات الأوروبية هو ضمان التعايش مع حق الجميع في ممارسة العبادة، واحترام حق الآخرين في التعبير وفق نصوص الاتفاقيات وبنود المعاهدات الأوروبية.

وأردف: الهدف هو الدفع بالحوار بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، ونؤكد أن العمل الدبلوماسي الأوروبي يركز على الاحترام والتعاون والأخذ في الحسبان مشاعر الشركاء والبحث عن حلول عبر الحوار وليس الشتم والسب، وأن العالم بحاجة إلى تفاهم وليس إلى مواجهة.

وتطرق المتحدث الأوروبي مطولاً، خلال الإيجاز الصحفي اليومي في بروكسل، إلى إشكالية التعامل الأوروبية مع تركيا، معيداً التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي ودُوله متفقون على مواجهة الموقف التركي.

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