"التعليم": اختبارات التعليم العام حضورية.. وتنفيذها وفق هذه الآلية

الوزارة حدّدت مواعيد إجرائها.. وكشفت أهم الإجراءات التنظيمية لها

وجّهت وزارة التعليم جميع إدارات التعليم، بإجراء اختبارات الفصل الثاني لجميع مراحل التعليم العام حضورياً، وبيّنت آلية ومواعيد تنفيذها.

وجاء في تعميم الوزارة أهم التعليمات المنظّمة للاختبارات التي تضمنت ما يلي:

أولاً اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني ابتداءً من يوم الأحد ١٤٤٣/٧/٢٦هـ، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

ثانياً: تبدأ الاختبارات التحريرية حضورياً لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم الأحد ٤٤٣/٨/٣اهـ، حتى يوم الخميس ٤٤٣/٨/٧اهـ.

ثالثاً: تقسيم الطلاب لمجموعات اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، على أن تُجرى الاختبارات في جلسة واحدة وألا تزيد عن مادتين دراسيتين.

رابعاً: تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس ٤٤٣/٨/٧اهـ، وفق الآلية التي تم تعميمها في وقت سابق.