النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم": اختبارات التعليم العام حضورية.. وتنفيذها وفق هذه الآلية

الوزارة حدّدت مواعيد إجرائها.. وكشفت أهم الإجراءات التنظيمية لها

وجّهت وزارة التعليم جميع إدارات التعليم، بإجراء اختبارات الفصل الثاني لجميع مراحل التعليم العام حضورياً، وبيّنت آلية ومواعيد تنفيذها.

وجاء في تعميم الوزارة أهم التعليمات المنظّمة للاختبارات التي تضمنت ما يلي:

أولاً اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني ابتداءً من يوم الأحد ١٤٤٣/٧/٢٦هـ، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

ثانياً: تبدأ الاختبارات التحريرية حضورياً لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم الأحد ٤٤٣/٨/٣اهـ، حتى يوم الخميس ٤٤٣/٨/٧اهـ.

ثالثاً: تقسيم الطلاب لمجموعات اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، على أن تُجرى الاختبارات في جلسة واحدة وألا تزيد عن مادتين دراسيتين.

رابعاً: تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس ٤٤٣/٨/٧اهـ، وفق الآلية التي تم تعميمها في وقت سابق.

وزارة التعليم اختبارات الفصل الثاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم": اختبارات التعليم العام حضورية.. وتنفيذها وفق هذه الآلية
سبق

وجّهت وزارة التعليم جميع إدارات التعليم، بإجراء اختبارات الفصل الثاني لجميع مراحل التعليم العام حضورياً، وبيّنت آلية ومواعيد تنفيذها.

وجاء في تعميم الوزارة أهم التعليمات المنظّمة للاختبارات التي تضمنت ما يلي:

أولاً اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني ابتداءً من يوم الأحد ١٤٤٣/٧/٢٦هـ، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

ثانياً: تبدأ الاختبارات التحريرية حضورياً لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم الأحد ٤٤٣/٨/٣اهـ، حتى يوم الخميس ٤٤٣/٨/٧اهـ.

ثالثاً: تقسيم الطلاب لمجموعات اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، على أن تُجرى الاختبارات في جلسة واحدة وألا تزيد عن مادتين دراسيتين.

رابعاً: تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس ٤٤٣/٨/٧اهـ، وفق الآلية التي تم تعميمها في وقت سابق.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
01:34 PM

"التعليم": اختبارات التعليم العام حضورية.. وتنفيذها وفق هذه الآلية

الوزارة حدّدت مواعيد إجرائها.. وكشفت أهم الإجراءات التنظيمية لها

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
3
14,955

وجّهت وزارة التعليم جميع إدارات التعليم، بإجراء اختبارات الفصل الثاني لجميع مراحل التعليم العام حضورياً، وبيّنت آلية ومواعيد تنفيذها.

وجاء في تعميم الوزارة أهم التعليمات المنظّمة للاختبارات التي تضمنت ما يلي:

أولاً اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني ابتداءً من يوم الأحد ١٤٤٣/٧/٢٦هـ، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

ثانياً: تبدأ الاختبارات التحريرية حضورياً لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم الأحد ٤٤٣/٨/٣اهـ، حتى يوم الخميس ٤٤٣/٨/٧اهـ.

ثالثاً: تقسيم الطلاب لمجموعات اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، على أن تُجرى الاختبارات في جلسة واحدة وألا تزيد عن مادتين دراسيتين.

رابعاً: تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس ٤٤٣/٨/٧اهـ، وفق الآلية التي تم تعميمها في وقت سابق.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة