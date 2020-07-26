بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف بـ"تقني السيح"

في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية والإنتاج الحيواني وصيانة المعدات

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم، عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية، والإنتاج الحيواني، وصيانة معدات الإنتاج، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.dfp.edu.sa/admissions/apply.

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودياً، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول، وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على عدة مزايا ومنها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، ويحصل الخريج على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية براتب شهري من 5300 - 7300 ريال، ومكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين.