النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. حادث مروري يتسبب بسقوط حواجز إسمنتية من فوق جسر طريق الملك

لم يؤد لوقوع إصابات بين المارة.. ومُطالبات بمراجعة كيفية تثبيتها

نجا عدد من مرتادي طريق الملك فهد "الستين" في جدة، بعدما سقطت ظهر يوم أمس حواجز إسمنتية من الجسر -تقاطع مستشفى المعهد الصناعي- إثر حادث مروري لثلاث مركبات فوق الجسر.

وأكد شاهد عيان سقوط عدد من الحواجز الإسمنتية من أعلى جسر طريق الملك فهد والمجاور لأحد المستشفيات الخاصة على الطريق، حيث لم يصب أحد من مرتادي الطريق، رغم سقوط الحواجز الإسمنتية على الأسفلت.

وبين شاهد العيان أن الحادث وقع لثلاث مركبات فوق الجسر اصطدمت إحداهن بالحواجز وسقطت، بينما تعرضت المركبات الأخرى لأضرار كبيرة، ونقل بعض من فيها لتلقي العلاج إثر الحادث المروري، وسط ذهول الناس حول كيفية السقوط، ومطالبات من الجهات المعنية إيجاد حل لعدم تكرار مثل هذا الحادث ومراجعة كيفية تثبيت هذه الحواجز وتوفير الأمن والسلامة لمرتادي الطريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. حادث مروري يتسبب بسقوط حواجز إسمنتية من فوق جسر طريق الملك
سبق

نجا عدد من مرتادي طريق الملك فهد "الستين" في جدة، بعدما سقطت ظهر يوم أمس حواجز إسمنتية من الجسر -تقاطع مستشفى المعهد الصناعي- إثر حادث مروري لثلاث مركبات فوق الجسر.

وأكد شاهد عيان سقوط عدد من الحواجز الإسمنتية من أعلى جسر طريق الملك فهد والمجاور لأحد المستشفيات الخاصة على الطريق، حيث لم يصب أحد من مرتادي الطريق، رغم سقوط الحواجز الإسمنتية على الأسفلت.

وبين شاهد العيان أن الحادث وقع لثلاث مركبات فوق الجسر اصطدمت إحداهن بالحواجز وسقطت، بينما تعرضت المركبات الأخرى لأضرار كبيرة، ونقل بعض من فيها لتلقي العلاج إثر الحادث المروري، وسط ذهول الناس حول كيفية السقوط، ومطالبات من الجهات المعنية إيجاد حل لعدم تكرار مثل هذا الحادث ومراجعة كيفية تثبيت هذه الحواجز وتوفير الأمن والسلامة لمرتادي الطريق.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
11:20 PM

جدة.. حادث مروري يتسبب بسقوط حواجز إسمنتية من فوق جسر طريق الملك

لم يؤد لوقوع إصابات بين المارة.. ومُطالبات بمراجعة كيفية تثبيتها

A A A
سعود الدعجاني - جدة
10
68,761

نجا عدد من مرتادي طريق الملك فهد "الستين" في جدة، بعدما سقطت ظهر يوم أمس حواجز إسمنتية من الجسر -تقاطع مستشفى المعهد الصناعي- إثر حادث مروري لثلاث مركبات فوق الجسر.

وأكد شاهد عيان سقوط عدد من الحواجز الإسمنتية من أعلى جسر طريق الملك فهد والمجاور لأحد المستشفيات الخاصة على الطريق، حيث لم يصب أحد من مرتادي الطريق، رغم سقوط الحواجز الإسمنتية على الأسفلت.

وبين شاهد العيان أن الحادث وقع لثلاث مركبات فوق الجسر اصطدمت إحداهن بالحواجز وسقطت، بينما تعرضت المركبات الأخرى لأضرار كبيرة، ونقل بعض من فيها لتلقي العلاج إثر الحادث المروري، وسط ذهول الناس حول كيفية السقوط، ومطالبات من الجهات المعنية إيجاد حل لعدم تكرار مثل هذا الحادث ومراجعة كيفية تثبيت هذه الحواجز وتوفير الأمن والسلامة لمرتادي الطريق.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,237
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,818

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة