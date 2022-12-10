جدة.. حادث مروري يتسبب بسقوط حواجز إسمنتية من فوق جسر طريق الملك

لم يؤد لوقوع إصابات بين المارة.. ومُطالبات بمراجعة كيفية تثبيتها

نجا عدد من مرتادي طريق الملك فهد "الستين" في جدة، بعدما سقطت ظهر يوم أمس حواجز إسمنتية من الجسر -تقاطع مستشفى المعهد الصناعي- إثر حادث مروري لثلاث مركبات فوق الجسر.

وأكد شاهد عيان سقوط عدد من الحواجز الإسمنتية من أعلى جسر طريق الملك فهد والمجاور لأحد المستشفيات الخاصة على الطريق، حيث لم يصب أحد من مرتادي الطريق، رغم سقوط الحواجز الإسمنتية على الأسفلت.

وبين شاهد العيان أن الحادث وقع لثلاث مركبات فوق الجسر اصطدمت إحداهن بالحواجز وسقطت، بينما تعرضت المركبات الأخرى لأضرار كبيرة، ونقل بعض من فيها لتلقي العلاج إثر الحادث المروري، وسط ذهول الناس حول كيفية السقوط، ومطالبات من الجهات المعنية إيجاد حل لعدم تكرار مثل هذا الحادث ومراجعة كيفية تثبيت هذه الحواجز وتوفير الأمن والسلامة لمرتادي الطريق.