"الحماية الاجتماعية" تقف على حالة طفلين علقا داخل مركبة
وقف مركز الحماية في منطقة الحدود الشمالية على حالة الطفلين اللذين تم تداول مقطع فيديو لحادثة حبسهما داخل مركبة في وقت ارتفاع درجة الحرارة، وفي الوقت نفسه سيتم إخضاع الطفلين للفحص الطبي للتأكد من سلامتهما واستكمال الإجراءات النظامية.
الحماية الأسرية دعت في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إيذاء من خلال الاتصال بمركز بلاغات العنف الأسري (1919).
"الحماية الاجتماعية" تقف على حالة طفلين علقا داخل مركبة
عبدالله البرقاويسبق2020-07-11
وقف مركز الحماية في منطقة الحدود الشمالية على حالة الطفلين اللذين تم تداول مقطع فيديو لحادثة حبسهما داخل مركبة في وقت ارتفاع درجة الحرارة، وفي الوقت نفسه سيتم إخضاع الطفلين للفحص الطبي للتأكد من سلامتهما واستكمال الإجراءات النظامية.
الحماية الأسرية دعت في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إيذاء من خلال الاتصال بمركز بلاغات العنف الأسري (1919).
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
07:52 PM
"الحماية الاجتماعية" تقف على حالة طفلين علقا داخل مركبة
وقف مركز الحماية في منطقة الحدود الشمالية على حالة الطفلين اللذين تم تداول مقطع فيديو لحادثة حبسهما داخل مركبة في وقت ارتفاع درجة الحرارة، وفي الوقت نفسه سيتم إخضاع الطفلين للفحص الطبي للتأكد من سلامتهما واستكمال الإجراءات النظامية.
الحماية الأسرية دعت في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إيذاء من خلال الاتصال بمركز بلاغات العنف الأسري (1919).