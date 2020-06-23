النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محترفو الهلال والوحدة أول الواصلين إلى المملكة

من خلال طائرات خاصة وصلت اليوم

بدأ لاعبو الأندية السعودية (المحترفون الأجانب) في الوصول إلى المملكة تباعاً؛ حيث وصل "اليوم الثلاثاء، إلى الرياض (رباعي الهلال) الفرنسي "قوميز"، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والإيطالي جوفينكو، والكوري هيون، وأعضاء الطاقم التدريبي المساعد، وذلك على متن طائرة خاصة قادمة من البحرين.

كما وصلت الطائرة القادمة من أورجواي وفرانكفورت حاملة الجهاز الفني لفريق الوحدة بقيادة الأورجوياني كارينيو، والجهاز المساعد، واللاعب الإسباني بوتيا.

الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي انطلق، يوم الأحد الماضي، بعد أن منحت وزارة الرياضة الضوء الأخضر للأندية، فيما يستأنف الدوري في الرابع من أغسطس المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
محترفو الهلال والوحدة أول الواصلين إلى المملكة
سبق

بدأ لاعبو الأندية السعودية (المحترفون الأجانب) في الوصول إلى المملكة تباعاً؛ حيث وصل "اليوم الثلاثاء، إلى الرياض (رباعي الهلال) الفرنسي "قوميز"، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والإيطالي جوفينكو، والكوري هيون، وأعضاء الطاقم التدريبي المساعد، وذلك على متن طائرة خاصة قادمة من البحرين.

كما وصلت الطائرة القادمة من أورجواي وفرانكفورت حاملة الجهاز الفني لفريق الوحدة بقيادة الأورجوياني كارينيو، والجهاز المساعد، واللاعب الإسباني بوتيا.

الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي انطلق، يوم الأحد الماضي، بعد أن منحت وزارة الرياضة الضوء الأخضر للأندية، فيما يستأنف الدوري في الرابع من أغسطس المقبل.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
06:21 PM

محترفو الهلال والوحدة أول الواصلين إلى المملكة

من خلال طائرات خاصة وصلت اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,503

بدأ لاعبو الأندية السعودية (المحترفون الأجانب) في الوصول إلى المملكة تباعاً؛ حيث وصل "اليوم الثلاثاء، إلى الرياض (رباعي الهلال) الفرنسي "قوميز"، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والإيطالي جوفينكو، والكوري هيون، وأعضاء الطاقم التدريبي المساعد، وذلك على متن طائرة خاصة قادمة من البحرين.

كما وصلت الطائرة القادمة من أورجواي وفرانكفورت حاملة الجهاز الفني لفريق الوحدة بقيادة الأورجوياني كارينيو، والجهاز المساعد، واللاعب الإسباني بوتيا.

الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي انطلق، يوم الأحد الماضي، بعد أن منحت وزارة الرياضة الضوء الأخضر للأندية، فيما يستأنف الدوري في الرابع من أغسطس المقبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,334
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,235
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,116
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,489

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة