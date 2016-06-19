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تنبيهات متقدمة للأرصاد تطوف 5 مناطق.. غبارية ورؤية شبه معدومة

قالت: تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتصحب بنشاط في الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات متقدمة لمناطق: (الشرقية، تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير) من حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الخامسة مساء.

وتشمل في المنطقة الشرقية: (الجبيل، والخفجي، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، وقرية العلا)، كما تشمل في تبوك: (البدع، وأملج، وضباء)، وتشمل في المدينة المنورة: (العلا، والعيص، ووادي الفرع، وينبع)، وتشمل في مكة المكرمة: (الخرمة، والقنفذة، والليث، وتربة، ورنية)، وتشمل في عسير البرك.

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تنبيهات متقدمة للأرصاد تطوف 5 مناطق.. غبارية ورؤية شبه معدومة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات متقدمة لمناطق: (الشرقية، تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير) من حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الخامسة مساء.

وتشمل في المنطقة الشرقية: (الجبيل، والخفجي، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، وقرية العلا)، كما تشمل في تبوك: (البدع، وأملج، وضباء)، وتشمل في المدينة المنورة: (العلا، والعيص، ووادي الفرع، وينبع)، وتشمل في مكة المكرمة: (الخرمة، والقنفذة، والليث، وتربة، ورنية)، وتشمل في عسير البرك.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
08:51 AM

تنبيهات متقدمة للأرصاد تطوف 5 مناطق.. غبارية ورؤية شبه معدومة

قالت: تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتصحب بنشاط في الرياح السطحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات متقدمة لمناطق: (الشرقية، تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير) من حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الخامسة مساء.

وتشمل في المنطقة الشرقية: (الجبيل، والخفجي، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، وقرية العلا)، كما تشمل في تبوك: (البدع، وأملج، وضباء)، وتشمل في المدينة المنورة: (العلا، والعيص، ووادي الفرع، وينبع)، وتشمل في مكة المكرمة: (الخرمة، والقنفذة، والليث، وتربة، ورنية)، وتشمل في عسير البرك.

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