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بـدء قبول ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس

عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل

بدأت اليوم مرحلة قبول ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس، المزمع عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتتواصل فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

يُذكر أن موعد الانتخابات الرئاسية تم تقديمه بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

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بـدء قبول ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس
سبق

بدأت اليوم مرحلة قبول ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس، المزمع عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتتواصل فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

يُذكر أن موعد الانتخابات الرئاسية تم تقديمه بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
03:00 PM

بـدء قبول ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس

عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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بدأت اليوم مرحلة قبول ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس، المزمع عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتتواصل فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

يُذكر أن موعد الانتخابات الرئاسية تم تقديمه بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

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