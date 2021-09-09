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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎163,164‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,647‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي عدد ‏‏‏‏‏الإصابات بلغ ‏‎40,523,954‎‏ والوفيات ‏‎652,480‎‏ شخصاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎163,164‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة و‏‎‏‎1,647‎‏‎‏ حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏‏‏‏‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ ‏‎40,523,954‎‏، و‏الوفيات ‏‎652,480‎‏.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎163,164‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,647‎‏‎‏ وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎163,164‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة و‏‎‏‎1,647‎‏‎‏ حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏‏‏‏‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ ‏‎40,523,954‎‏، و‏الوفيات ‏‎652,480‎‏.‏

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
11:05 PM

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎163,164‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,647‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي عدد ‏‏‏‏‏الإصابات بلغ ‏‎40,523,954‎‏ والوفيات ‏‎652,480‎‏ شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎163,164‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة و‏‎‏‎1,647‎‏‎‏ حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏‏‏‏‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ ‏‎40,523,954‎‏، و‏الوفيات ‏‎652,480‎‏.‏

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