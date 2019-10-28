أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة مع تدني الرؤية على محافظات "الخرج والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية ورماح وشقراء". وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم الاثنين ونهايته في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.

"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة على العاصمة وعدة محافظات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-28 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة مع تدني الرؤية على محافظات "الخرج والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية ورماح وشقراء".



وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم الاثنين ونهايته في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 03:15 PM

"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة على العاصمة وعدة محافظات في حالة تستمر حتى 6 مساء اليوم.. وتتسبب في تدنٍ بمدى الرؤية





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة مع تدني الرؤية على محافظات "الخرج والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية ورماح وشقراء".



وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم الاثنين ونهايته في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.