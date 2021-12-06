"ذا آلي".. مفاهيم ترفيهية متنوعة تحاكي الشوارع العالمية لزوار موسم الرياض 2021

الشارع المُفتتح يوم الجمعة الماضي يشتمل على ستة مطاعم ومقاهٍ عالمية

أتاحت فعاليات شارع "ذا آلي" في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" مفاهيم ترفيهية متنوعة وجديدة تحاكي التجارب العالمية المميزة، وتضفي جمالاً ينعكس بشكل رائع وبديع خلال مساءات شتاء الرياض، عبر المواءمة بين الإضاءات والنباتات، والتوهج الرائع للشمس أثناء الغروب أمام النافورة.

ويضم الشارع الذي افتتح يوم الجمعة الماضي ستة مطاعم ومقاهٍ عالمية، إضافة إلى خيارات أخرى من النكهات الإيطالية واليابانية والفرنسية، ويتميز بمزيج رائع من النباتات الخضراء، والأشجار المورقة التي تسهم في الاستمتاع بالحس الترفيهي العالي، والتنزه في أجواء تحلق بالزوار إلى ثقافات عالمية مختلفة، تدفعهم لالتقاط الصور، وتوثيق الذكريات.

ويستعرض "ذا آلي" حوض البحر المتوسط، ومختلف المناطق الأوروبية والعالمية، الأمر الذي دفع بالزوار إلى التوافد على "بوليفارد رياض سيتي"؛ رغبةً في التجول بالشارع العالمي الجديد الذي يمثل أحد أبرز مستجدات المنطقة وفعالياتها.