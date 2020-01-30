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أكبر هيئات الجودة العالمية تجدد اعتماد برامج "اقتصاد المؤسس" لـ5 أعوام

بعد إطلاعها على القاعات والمعامل ومكتبات وملفات المواد لرسم صورة كاملة

جدد وفد هيئة الاعتماد الأكاديمي لتطوير كليات الأعمال "AACSB" اعتماده الأكاديمي لبرامج الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز لمدة خمسة أعوام، وذلك بعد زيارته للكلية وعقد عددًا من الورش وعددًا من الاجتماعات للاطلاع على سير الحركة التعليمية داخل الكلية.

وقد شملت الزيارة التي قام بها الوفد الالتقاء بقيادات الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الكليات في مراحل التعليم العالي، وعقد الوفد عدداً من الورش للتعرف على سير العملية التعليمية بالكلية.

واطلع الوفد في زيارته على القاعات التعليمية والمعامل ومكتبات وملفات المواد بالإضافة للأندية الطلابية لتكوين صورة كاملة عن الكليات وأنشطتها التعليمية.

وامتدح الوفد ما شاهده خلال زياراته، مشدداً على أن الكلية تواكب المعايير الدولية التعليمية في أنشطتها وبرامجها وموادها التعليمية.

وأكد عميد الكلية الدكتور ناصر كدسة، على حرص الكلية على تطوير برامجها ومواكبة النهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة في سبيل تحقيق رؤية الوطن، مشيراً إلى أن الاعتماد يركز على جودة المخرجات ونوعيتها، مثمناً ثقة الوفد الذي يمثل جهة دولية معتمدة وتحظى بتصنيف عالمي عالي.

وتعتبر "AACSB" من أقدم الهيئات العالمية لتطوير واعتماد ونشر ثقافة الجودة في التعليم، حيث تأسست في العام 1916م ومقرها الولايات المتحدة الامريكية، وتعتبر من أكثر الهيئات التزاماً وصرامة في تطبيق معاييرها؛ حيث حظيت 5% فقط من كليات الأعمال في العالم بشرف الحصول على اعتمادها الأكاديمي.

هيئة الاعتماد الأكاديمي لتطوير كليات الأعمال جامعة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكبر هيئات الجودة العالمية تجدد اعتماد برامج "اقتصاد المؤسس" لـ5 أعوام
سبق

جدد وفد هيئة الاعتماد الأكاديمي لتطوير كليات الأعمال "AACSB" اعتماده الأكاديمي لبرامج الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز لمدة خمسة أعوام، وذلك بعد زيارته للكلية وعقد عددًا من الورش وعددًا من الاجتماعات للاطلاع على سير الحركة التعليمية داخل الكلية.

وقد شملت الزيارة التي قام بها الوفد الالتقاء بقيادات الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الكليات في مراحل التعليم العالي، وعقد الوفد عدداً من الورش للتعرف على سير العملية التعليمية بالكلية.

واطلع الوفد في زيارته على القاعات التعليمية والمعامل ومكتبات وملفات المواد بالإضافة للأندية الطلابية لتكوين صورة كاملة عن الكليات وأنشطتها التعليمية.

وامتدح الوفد ما شاهده خلال زياراته، مشدداً على أن الكلية تواكب المعايير الدولية التعليمية في أنشطتها وبرامجها وموادها التعليمية.

وأكد عميد الكلية الدكتور ناصر كدسة، على حرص الكلية على تطوير برامجها ومواكبة النهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة في سبيل تحقيق رؤية الوطن، مشيراً إلى أن الاعتماد يركز على جودة المخرجات ونوعيتها، مثمناً ثقة الوفد الذي يمثل جهة دولية معتمدة وتحظى بتصنيف عالمي عالي.

وتعتبر "AACSB" من أقدم الهيئات العالمية لتطوير واعتماد ونشر ثقافة الجودة في التعليم، حيث تأسست في العام 1916م ومقرها الولايات المتحدة الامريكية، وتعتبر من أكثر الهيئات التزاماً وصرامة في تطبيق معاييرها؛ حيث حظيت 5% فقط من كليات الأعمال في العالم بشرف الحصول على اعتمادها الأكاديمي.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
02:20 PM

أكبر هيئات الجودة العالمية تجدد اعتماد برامج "اقتصاد المؤسس" لـ5 أعوام

بعد إطلاعها على القاعات والمعامل ومكتبات وملفات المواد لرسم صورة كاملة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
202

جدد وفد هيئة الاعتماد الأكاديمي لتطوير كليات الأعمال "AACSB" اعتماده الأكاديمي لبرامج الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز لمدة خمسة أعوام، وذلك بعد زيارته للكلية وعقد عددًا من الورش وعددًا من الاجتماعات للاطلاع على سير الحركة التعليمية داخل الكلية.

وقد شملت الزيارة التي قام بها الوفد الالتقاء بقيادات الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الكليات في مراحل التعليم العالي، وعقد الوفد عدداً من الورش للتعرف على سير العملية التعليمية بالكلية.

واطلع الوفد في زيارته على القاعات التعليمية والمعامل ومكتبات وملفات المواد بالإضافة للأندية الطلابية لتكوين صورة كاملة عن الكليات وأنشطتها التعليمية.

وامتدح الوفد ما شاهده خلال زياراته، مشدداً على أن الكلية تواكب المعايير الدولية التعليمية في أنشطتها وبرامجها وموادها التعليمية.

وأكد عميد الكلية الدكتور ناصر كدسة، على حرص الكلية على تطوير برامجها ومواكبة النهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة في سبيل تحقيق رؤية الوطن، مشيراً إلى أن الاعتماد يركز على جودة المخرجات ونوعيتها، مثمناً ثقة الوفد الذي يمثل جهة دولية معتمدة وتحظى بتصنيف عالمي عالي.

وتعتبر "AACSB" من أقدم الهيئات العالمية لتطوير واعتماد ونشر ثقافة الجودة في التعليم، حيث تأسست في العام 1916م ومقرها الولايات المتحدة الامريكية، وتعتبر من أكثر الهيئات التزاماً وصرامة في تطبيق معاييرها؛ حيث حظيت 5% فقط من كليات الأعمال في العالم بشرف الحصول على اعتمادها الأكاديمي.

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