عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول "الهيكل" المزعوم، فيما تولت شرطة الاحتلال حماية المقتحِمين.