"الوطني للأرصاد" يقيم معرضًا لمعدات وتقنيات الدعم اللوجستي للاستمطار

كأحد المبادرات التي أطلقها ولي العهد ضمن "الشرق الأوسط الأخضر"

نفذ المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، بمقره بجدة، معرضًا تعريفيًا عن الخدمات المساندة للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بعمليات الطيران.

وشمل المعرض عددًا من العروض والتقنيات والمواد التعريفية المعنية بالبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، وصاحبه التعرف على أعمال المركز الوطني للأرصاد، من خلال زيارة المركز الإقليمي للاتصالات وإدارة التوقعات والطقس والمناخ، والمركز الثقافي.

ويأتي المعرض مصاحبًا لورشة العمل (عمليات الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار الصناعي) أولى ورش العمل المعنية باستمطار السحب التي بدأت أمس الأحد، والتي هدفت للتنسيق المباشر مع القطاعات المعنية ذات العلاقة بالخدمات الأرضية لبرنامج استمطار السحب، وتسهيل الأشغال الإجرائية للبرنامج، إضافة إلى الدعم اللوجستي بين الجهات والمركز الوطني للأرصاد ونقل المعرفة.

يشار إلى أن البرنامج الإقليمي للاستمطار الصناعي يعد من أهم المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لتحقيق الاستدامة البيئية وتخفيف آثار العواصف الترابية، وزيادة رقعة المساحات الخضراء، والبحث عن مصادر مائية جديدة، و تخفيف الجفاف، ودعم تحسين الصحة العامة والمساهمة في تخفيف مخاطر التغير المناخي، إضافة إلى تهيئة الموارد الطبيعية والبيئية للتكيف مع التغير المناخي وتقليل تدهورها، كما يساهم البرنامج في تعزيز الأداء البيئي للمملكة.