مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

عقب هجوم وقع خارج معسكر للجيش في عاصمة ولاية غزني

أدى انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، إلى مقتل 26 فردًا من الأمن الأفغاني؛ وفق ما أفاد به مسؤولون.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية شيخنوا، بأن الهجوم وقع خارج معسكر للجيش في مدينة غزني عاصمة ولاية غزني شرقي أفغانستان، نقلًا عن مسؤول محلي؛ مشيرًا إلى حدوث تبادل لإطلاق النار عقب الانفجار.