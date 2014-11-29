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مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

عقب هجوم وقع خارج معسكر للجيش في عاصمة ولاية غزني

أدى انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، إلى مقتل 26 فردًا من الأمن الأفغاني؛ وفق ما أفاد به مسؤولون.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية شيخنوا، بأن الهجوم وقع خارج معسكر للجيش في مدينة غزني عاصمة ولاية غزني شرقي أفغانستان، نقلًا عن مسؤول محلي؛ مشيرًا إلى حدوث تبادل لإطلاق النار عقب الانفجار.

أفغانستان انفجار سيارة مفخخة

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مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان
سبق

أدى انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، إلى مقتل 26 فردًا من الأمن الأفغاني؛ وفق ما أفاد به مسؤولون.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية شيخنوا، بأن الهجوم وقع خارج معسكر للجيش في مدينة غزني عاصمة ولاية غزني شرقي أفغانستان، نقلًا عن مسؤول محلي؛ مشيرًا إلى حدوث تبادل لإطلاق النار عقب الانفجار.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
10:27 AM

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

عقب هجوم وقع خارج معسكر للجيش في عاصمة ولاية غزني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، إلى مقتل 26 فردًا من الأمن الأفغاني؛ وفق ما أفاد به مسؤولون.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية شيخنوا، بأن الهجوم وقع خارج معسكر للجيش في مدينة غزني عاصمة ولاية غزني شرقي أفغانستان، نقلًا عن مسؤول محلي؛ مشيرًا إلى حدوث تبادل لإطلاق النار عقب الانفجار.

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