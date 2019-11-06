التقى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم؛ رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بمقر الإقامة بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض. وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز وتطوير التعاون في عدد من المجالات. وحضر الاستقبال من الجانب السعودي: أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح، ومستشار أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة. كما حضره من الجانب السنغافوري الوفد الرسمي المرافق لرئيسة جمهورية سنغافورة.

أمير الرياض يجري مباحثات مع رئيسة سنغافورة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-06 التقى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم؛ رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بمقر الإقامة بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض.



وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز وتطوير التعاون في عدد من المجالات.



وحضر الاستقبال من الجانب السعودي: أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح، ومستشار أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.



كما حضره من الجانب السنغافوري الوفد الرسمي المرافق لرئيسة جمهورية سنغافورة.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 06:06 PM

أمير الرياض يجري مباحثات مع رئيسة سنغافورة حول سبل تعزيز وتطوير التعاون في عدد من المجالات





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التقى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم؛ رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بمقر الإقامة بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض.



وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز وتطوير التعاون في عدد من المجالات.



وحضر الاستقبال من الجانب السعودي: أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح، ومستشار أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.



كما حضره من الجانب السنغافوري الوفد الرسمي المرافق لرئيسة جمهورية سنغافورة.