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"الصحة": الفيديو المتداوَل لنقل أحد المرضى ليس لحالة "كورونا"

قالت إنه عبارة عن فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو لنقل مريض عبر سرير، وفي انتظاره كادر طبي.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن هذا الفيديو عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي، وليس لحالة فيروس كورونا الجديد.‏

وأضافت: ندعو الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة مستشفى النور التخصصي فرضية مكافحة العدوى فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": الفيديو المتداوَل لنقل أحد المرضى ليس لحالة "كورونا"
سبق

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو لنقل مريض عبر سرير، وفي انتظاره كادر طبي.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن هذا الفيديو عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي، وليس لحالة فيروس كورونا الجديد.‏

وأضافت: ندعو الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:21 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:36 AM

"الصحة": الفيديو المتداوَل لنقل أحد المرضى ليس لحالة "كورونا"

قالت إنه عبارة عن فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
10,691

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو لنقل مريض عبر سرير، وفي انتظاره كادر طبي.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن هذا الفيديو عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي، وليس لحالة فيروس كورونا الجديد.‏

وأضافت: ندعو الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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