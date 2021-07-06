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من بوابة كولومبيا.. "ميسي" يطمح بلوغ النهائي القاري ومواجهة البرازيل

في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021

يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكولومبي في مواجهة نارية في إطار نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في البرازيل على الملعب الأولمبي "نيلتون سانتوس" في ريو دي جانيرو فجر الأربعاء.

ويتطلع المنتخبان للفوز وحسم بطاقة التأهل للنهائي لمواجهة البرازيل على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى خطف بطاقة العبور إلى نهائي الأول منذ 5 أعوام حينما خسرت لقب نسخة 2016 أمام تشيلي بركلات الجزاء من أجل التتويج باللقب الغائب.

ويسعى "ميسي" أفضل لاعب في العالم (5 مرات) لتحقيق المجد الدولي والفوز باللقب القاري الأول له مع منتخب بلاده.

كوبا أمريكا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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من بوابة كولومبيا.. "ميسي" يطمح بلوغ النهائي القاري ومواجهة البرازيل
سبق

يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكولومبي في مواجهة نارية في إطار نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في البرازيل على الملعب الأولمبي "نيلتون سانتوس" في ريو دي جانيرو فجر الأربعاء.

ويتطلع المنتخبان للفوز وحسم بطاقة التأهل للنهائي لمواجهة البرازيل على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى خطف بطاقة العبور إلى نهائي الأول منذ 5 أعوام حينما خسرت لقب نسخة 2016 أمام تشيلي بركلات الجزاء من أجل التتويج باللقب الغائب.

ويسعى "ميسي" أفضل لاعب في العالم (5 مرات) لتحقيق المجد الدولي والفوز باللقب القاري الأول له مع منتخب بلاده.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
10:17 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:21 PM

من بوابة كولومبيا.. "ميسي" يطمح بلوغ النهائي القاري ومواجهة البرازيل

في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكولومبي في مواجهة نارية في إطار نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في البرازيل على الملعب الأولمبي "نيلتون سانتوس" في ريو دي جانيرو فجر الأربعاء.

ويتطلع المنتخبان للفوز وحسم بطاقة التأهل للنهائي لمواجهة البرازيل على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى خطف بطاقة العبور إلى نهائي الأول منذ 5 أعوام حينما خسرت لقب نسخة 2016 أمام تشيلي بركلات الجزاء من أجل التتويج باللقب الغائب.

ويسعى "ميسي" أفضل لاعب في العالم (5 مرات) لتحقيق المجد الدولي والفوز باللقب القاري الأول له مع منتخب بلاده.

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