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الرائد: "فوزير" خضع لعملية جراحية ناجحة.. وسيلتحق ببعثة الفريق في إسبانيا

أعلن نادي الرائد عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن إجراء المغربي محمد فوزير لاعب الفريق الكروي الأول، الثلاثاء، عملية جراحية ناجحة في عضلات البطن في ألمانيا.


وأشار النادي إلى أن فوزير سيلتحق ببعثة الفريق في إسبانيا، الجمعة، للمشاركة في تحضيراته للموسم الجديد.


وكانت تدريبات الرائد انطلقت الأسبوع الماضي تحت قيادة الإسباني بابلو ماشين مدربه الجديد الذي حضر خلفاً للألباني بيسنيك هاسي.

الرائد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد: "فوزير" خضع لعملية جراحية ناجحة.. وسيلتحق ببعثة الفريق في إسبانيا
سبق

أعلن نادي الرائد عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن إجراء المغربي محمد فوزير لاعب الفريق الكروي الأول، الثلاثاء، عملية جراحية ناجحة في عضلات البطن في ألمانيا.


وأشار النادي إلى أن فوزير سيلتحق ببعثة الفريق في إسبانيا، الجمعة، للمشاركة في تحضيراته للموسم الجديد.


وكانت تدريبات الرائد انطلقت الأسبوع الماضي تحت قيادة الإسباني بابلو ماشين مدربه الجديد الذي حضر خلفاً للألباني بيسنيك هاسي.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
09:45 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:20 AM

الرائد: "فوزير" خضع لعملية جراحية ناجحة.. وسيلتحق ببعثة الفريق في إسبانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلن نادي الرائد عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن إجراء المغربي محمد فوزير لاعب الفريق الكروي الأول، الثلاثاء، عملية جراحية ناجحة في عضلات البطن في ألمانيا.


وأشار النادي إلى أن فوزير سيلتحق ببعثة الفريق في إسبانيا، الجمعة، للمشاركة في تحضيراته للموسم الجديد.


وكانت تدريبات الرائد انطلقت الأسبوع الماضي تحت قيادة الإسباني بابلو ماشين مدربه الجديد الذي حضر خلفاً للألباني بيسنيك هاسي.

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