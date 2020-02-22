اختتام فعاليات مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام

بمشاركة 156 متدرباً ومتدربةً من مختلف مناطق المملكة

اختتمت فعاليات مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام في نسختها الرابعة، التي نظمتها جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية.

وعقدت خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري، بمشاركة 156 متدرباً ومتدربة، يمثلون 33 جمعية رعاية أيتام، توافدوا من مختلف مناطق المملكة.

وتضمّنت المبادرة، التي بلغت ساعاتها التدريبية 4992 ساعة، ملتقى لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية؛ لتمكين الشباب، والذي حظي بمشاركة واسعة النطاق.

جاء ذلك بحضور 600 مشارك ومشاركة من الخبراء والباحثين والممارسين في مجال صناعة البرامج المجتمعية، حيث قدّمت 20 ورقة عمل وخمس ورش عمل، ناقشت الوسائل المنهجية في صناعة برامج تمكين الشباب، كما جرى عرض تجارب رائدة في تطوير القطاع غير الربحي.

وشملت المبادرة ثمانية برامج تخصصية وهي: التسويق الفعال في المنظمات الخيرية، الحوكمة في المنظمات الخيرية، الاتصال المؤسسي في المنظمات الخيرية، قياس الأثر الاجتماعي للبرامج المجتمعية، التخطيط التشغيلي، تحديات القيادة، تصميم وتخطيط البرامج التنموية، الاستدامة المالية، بالإضافة إلى أمسيات حوارية تناولت توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيق الحوكمة في المنظمات الخيرية وكيفية تنمية الموارد المالية.

وقال عضو مجلس الشورى، مدير عام جمعية "بناء"، عبدالله بن راشد الخالدي إن تنظيم ملتقى لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية لتمكين الشباب؛ تزامنًا مع تنظيم المبادرة، يؤكد أن الجمعية كانت ولا تزال واعية بمقتضيات دورها في خدمة المجتمع، وتدرك أن جانبًا من هذا الدور يستدعي تعزيز دور العمل غير الربحي، وتمكينه من تحقيق أثر أكبر، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وتأكيدها على بناء قطاع غير ربحي قوي ومؤثر ومشارك في تحقيق أهداف التنمية.

وأضاف أن المشاركة الكبيرة في فعاليات الملتقى تؤكد نجاح الجمعية في تطوير علاقات متميزة مع قطاعات المجتمع، كما يثبت أن ما يشهده العمل غير الربحي من توسع متزايد يحتم التعاون بين مؤسساته، ويؤكد ضرورة التكامل بين أدوارها وتطوير إطارها المؤسسي.

وأوضح أن المبادرة في نسختها الرابعة تعد امتدادًا لنجاح النسخ السابقة التي ساهمت في تدريب قرابة 460 متخصصًا في خدمة الأيتام يمثلون 33 جمعية خيرية متخصصة في خدمة الأيتام حصلوا على ثلاثة عشر ألف ساعة تدريبية في 39 برنامجًا تدريبيًا، وقدتم في هذا العام إضافة برنامج مماثل للزميلات المتخصصات في خدمة الأيتام تقدم لهم برامج نوعية ومتخصصة، مجالات متعلقة باليتيم، وشاركت فيه 30 قيادية وعاملة في مجال رعاية الأيتام حصلوا خلال البرنامج على العديد من المعارف والخبرات التي تجعلهم قادرين -بعد توفيق الله- على تقديم خدمات أفضل لليتيم وأسرته.

وذكر أن البرامج التدريبية جرى اختيارها بعناية بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين في جمعيات رعاية الأيتام، بالإضافة إلى إعداد استبانة لقياس القدرة المؤسسية لجمعيات الأيتام بالمملكة وتطلعاتهم للنسخة الرابعة.

وفي ضوء هذه المعطيات، تم اختيار ثمانية برامج نوعية، جمعت بين الطرح النظري والتطبيق العملي لتطوير أداء العاملين في جمعيات الأيتام من قياديين ومديرين تنفيذيين وأخصائيين.