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بحضور نخبة من نجوم المنتخب السعودي .. فريق السلطان يكرّم جمعية إنسان

أقام فريق السلطان إحدى فرق الأحياء الشعبية بمدينة الرياض حفلاً رياضيًا ثقافيًا لأبناء جمعية إنسان على ملاعب اليورو بالقرب من استاد الملك فهد الدولي بحضور العديد من نجوم المنتخب السعودي السابقين يتقدمهم الكابتن ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان وعبادي الهذلول.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الأنشطة التي تقوم بها فرق الحواري في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والوطن والتي تعكس التفاف الشباب السعودي نحو شرائح المجتمع واهتمامهم بإبراز مضامين التكافل والتراحم بينهم.

وبهذه المناسبة قال الدكتور فواز كاسب المشرف على الحفل والمدير التنفيذي لصوت الملاعب الرياضية هذه المبادرة تعكس الوعي الذي وصل إليه المجتمع لتحقيق المسؤولية الاجتماعية وهي أحد البرامج التي نهدف إليها من خلال إدخال البهجة والسرور إلى هذه الفئة الغالية من المجتمع.

وأضاف: تأتي هذه المبادرة في سياق الذي تقوم به فرق الحواري بجعل كرة القدم وسيلة لتعزيز المبادئ والقيم الإنسانية وهي إحدى هذه المستهدفات من هذا الحفل من أجل توصيل رسائل أننا أبناء هذا الوطن العظيم نتحلى بالمحبة والتآخي وندرك مدى أهمية العمل الإنساني ولاسيما أن هذه الشريحة من أبناء شعبنا الغالية على قلوبنا.

وتابع: لقد تكللت هذه المباراة بنجاح بعون من الله وتآزر وتعاون الجميع والتي أشاد بها الحضور من الشخصيات الإعلامية والرياضية وكان في مقدمتهم الأستاذ طلال أبو قرنين وقائد المنتخب السعودي الكابتن ماجد عبد الله وكابتن محيسن الجمعان والكابتن عبادي الهذلول الكابتن خالد القروني والكابتن سعد جابر العتيبي والكابتن عايش البيشي والكابتن عبدالكريم النفيعي والكابتن محمد علي عسيري والكابتن محمود فياض الشمري والكابتن عقاب العتيبي والكابتن محمد المخلفي والمعلق الرياضي سليمان العنزي ووليد الفريح والشاعر سعود القت والشاعر عبدالرحمن بن هندي والشاعر عادل مطلق الخالد.

ويُذكر أن الحفل من تنظيم فريق السلطان بقيادة محمد عطاالله الحلفي وتقديم حمود السهلي وتنفيذ مؤسسة صوت الملاعب الرياضي بإدارة المدير التنفيذي الدكتور فواز كاسب العنزي وتغطية فريق ملتقى فجر الإعلام وفريق فعاليات المجتمع برعاية شركاء النجاح : معرض أضواء العروبة للسيارات ومجمع المساند النفسي الطبي والاتحاد الدولي للاستثمار والتسويق الرياضي والمثلث الذهبي للخدمات الأمنية وإدارة المعارض .

وقد اختتمت الاحتفالية بتسليم الكؤوس وتوزيع الدروع وشهادات الشكر على المشاركين وتكريم أبناء الجمعية إنسان بمبالغ مالية وهدايا عينية لإدخال البهجة والسرور عليهم.

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بحضور نخبة من نجوم المنتخب السعودي .. فريق السلطان يكرّم جمعية إنسان
سبق

أقام فريق السلطان إحدى فرق الأحياء الشعبية بمدينة الرياض حفلاً رياضيًا ثقافيًا لأبناء جمعية إنسان على ملاعب اليورو بالقرب من استاد الملك فهد الدولي بحضور العديد من نجوم المنتخب السعودي السابقين يتقدمهم الكابتن ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان وعبادي الهذلول.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الأنشطة التي تقوم بها فرق الحواري في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والوطن والتي تعكس التفاف الشباب السعودي نحو شرائح المجتمع واهتمامهم بإبراز مضامين التكافل والتراحم بينهم.

وبهذه المناسبة قال الدكتور فواز كاسب المشرف على الحفل والمدير التنفيذي لصوت الملاعب الرياضية هذه المبادرة تعكس الوعي الذي وصل إليه المجتمع لتحقيق المسؤولية الاجتماعية وهي أحد البرامج التي نهدف إليها من خلال إدخال البهجة والسرور إلى هذه الفئة الغالية من المجتمع.

وأضاف: تأتي هذه المبادرة في سياق الذي تقوم به فرق الحواري بجعل كرة القدم وسيلة لتعزيز المبادئ والقيم الإنسانية وهي إحدى هذه المستهدفات من هذا الحفل من أجل توصيل رسائل أننا أبناء هذا الوطن العظيم نتحلى بالمحبة والتآخي وندرك مدى أهمية العمل الإنساني ولاسيما أن هذه الشريحة من أبناء شعبنا الغالية على قلوبنا.

وتابع: لقد تكللت هذه المباراة بنجاح بعون من الله وتآزر وتعاون الجميع والتي أشاد بها الحضور من الشخصيات الإعلامية والرياضية وكان في مقدمتهم الأستاذ طلال أبو قرنين وقائد المنتخب السعودي الكابتن ماجد عبد الله وكابتن محيسن الجمعان والكابتن عبادي الهذلول الكابتن خالد القروني والكابتن سعد جابر العتيبي والكابتن عايش البيشي والكابتن عبدالكريم النفيعي والكابتن محمد علي عسيري والكابتن محمود فياض الشمري والكابتن عقاب العتيبي والكابتن محمد المخلفي والمعلق الرياضي سليمان العنزي ووليد الفريح والشاعر سعود القت والشاعر عبدالرحمن بن هندي والشاعر عادل مطلق الخالد.

ويُذكر أن الحفل من تنظيم فريق السلطان بقيادة محمد عطاالله الحلفي وتقديم حمود السهلي وتنفيذ مؤسسة صوت الملاعب الرياضي بإدارة المدير التنفيذي الدكتور فواز كاسب العنزي وتغطية فريق ملتقى فجر الإعلام وفريق فعاليات المجتمع برعاية شركاء النجاح : معرض أضواء العروبة للسيارات ومجمع المساند النفسي الطبي والاتحاد الدولي للاستثمار والتسويق الرياضي والمثلث الذهبي للخدمات الأمنية وإدارة المعارض .

وقد اختتمت الاحتفالية بتسليم الكؤوس وتوزيع الدروع وشهادات الشكر على المشاركين وتكريم أبناء الجمعية إنسان بمبالغ مالية وهدايا عينية لإدخال البهجة والسرور عليهم.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
01:49 AM

بحضور نخبة من نجوم المنتخب السعودي .. فريق السلطان يكرّم جمعية إنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام فريق السلطان إحدى فرق الأحياء الشعبية بمدينة الرياض حفلاً رياضيًا ثقافيًا لأبناء جمعية إنسان على ملاعب اليورو بالقرب من استاد الملك فهد الدولي بحضور العديد من نجوم المنتخب السعودي السابقين يتقدمهم الكابتن ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان وعبادي الهذلول.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الأنشطة التي تقوم بها فرق الحواري في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والوطن والتي تعكس التفاف الشباب السعودي نحو شرائح المجتمع واهتمامهم بإبراز مضامين التكافل والتراحم بينهم.

وبهذه المناسبة قال الدكتور فواز كاسب المشرف على الحفل والمدير التنفيذي لصوت الملاعب الرياضية هذه المبادرة تعكس الوعي الذي وصل إليه المجتمع لتحقيق المسؤولية الاجتماعية وهي أحد البرامج التي نهدف إليها من خلال إدخال البهجة والسرور إلى هذه الفئة الغالية من المجتمع.

وأضاف: تأتي هذه المبادرة في سياق الذي تقوم به فرق الحواري بجعل كرة القدم وسيلة لتعزيز المبادئ والقيم الإنسانية وهي إحدى هذه المستهدفات من هذا الحفل من أجل توصيل رسائل أننا أبناء هذا الوطن العظيم نتحلى بالمحبة والتآخي وندرك مدى أهمية العمل الإنساني ولاسيما أن هذه الشريحة من أبناء شعبنا الغالية على قلوبنا.

وتابع: لقد تكللت هذه المباراة بنجاح بعون من الله وتآزر وتعاون الجميع والتي أشاد بها الحضور من الشخصيات الإعلامية والرياضية وكان في مقدمتهم الأستاذ طلال أبو قرنين وقائد المنتخب السعودي الكابتن ماجد عبد الله وكابتن محيسن الجمعان والكابتن عبادي الهذلول الكابتن خالد القروني والكابتن سعد جابر العتيبي والكابتن عايش البيشي والكابتن عبدالكريم النفيعي والكابتن محمد علي عسيري والكابتن محمود فياض الشمري والكابتن عقاب العتيبي والكابتن محمد المخلفي والمعلق الرياضي سليمان العنزي ووليد الفريح والشاعر سعود القت والشاعر عبدالرحمن بن هندي والشاعر عادل مطلق الخالد.

ويُذكر أن الحفل من تنظيم فريق السلطان بقيادة محمد عطاالله الحلفي وتقديم حمود السهلي وتنفيذ مؤسسة صوت الملاعب الرياضي بإدارة المدير التنفيذي الدكتور فواز كاسب العنزي وتغطية فريق ملتقى فجر الإعلام وفريق فعاليات المجتمع برعاية شركاء النجاح : معرض أضواء العروبة للسيارات ومجمع المساند النفسي الطبي والاتحاد الدولي للاستثمار والتسويق الرياضي والمثلث الذهبي للخدمات الأمنية وإدارة المعارض .

وقد اختتمت الاحتفالية بتسليم الكؤوس وتوزيع الدروع وشهادات الشكر على المشاركين وتكريم أبناء الجمعية إنسان بمبالغ مالية وهدايا عينية لإدخال البهجة والسرور عليهم.

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