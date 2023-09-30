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محافظ شرورة يرعى حفل التعليم بمناسبة اليوم الوطني 91

رعى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي احتفالات التعليم بالمنطقة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، وذلك بمسرح مدارس نهج الرواد الأهلية.

بدأ الحفل بكلمة مدير تعليم محافظة شرورة الدكتور فايز الأسمري رفع من خلالها التهنئة للقيادة والشعب، مؤكدًا أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو معزز للمواطنة الحقيقية، مشيرًا إلى أن الوطن له حقوق كبيرة علينا ويجب القيام بها على الوجه الأكمل، مبيناً أن في هذا اليوم ذكرى لإنجازات هذا الوطن في مختلف المجالات عموماً ومجالات التعليم على وجه التحديد، منوهاً بأن الشباب هم عماد الوطن ومستقبله المشرق وركيزةً اساسية لرؤية المملكة.
بعد ذلك قدم عدداً من الطلاب والطالبات أوبريت بعنوان. "روح الولاء" ثم ألقى الطالب زياد البركاتي قصيدةً شعرية وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة في هذه المناسبة.
على صعيد آخر قام محافظ شرورة المكلف بافتتاح المعرض المصاحب للمناسبة واستمع إلى شرح مفصل من مدير تعليم محافظ شرورة عن محتوى المعرض الذي اشتمل على لوحات تعريفية، وكذلك ما تضمنه من أجنحة للمنجزات التي تحققت للوطن حتى هذا العهد الزاهر.

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محافظ شرورة يرعى حفل التعليم بمناسبة اليوم الوطني 91
سبق

رعى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي احتفالات التعليم بالمنطقة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، وذلك بمسرح مدارس نهج الرواد الأهلية.

بدأ الحفل بكلمة مدير تعليم محافظة شرورة الدكتور فايز الأسمري رفع من خلالها التهنئة للقيادة والشعب، مؤكدًا أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو معزز للمواطنة الحقيقية، مشيرًا إلى أن الوطن له حقوق كبيرة علينا ويجب القيام بها على الوجه الأكمل، مبيناً أن في هذا اليوم ذكرى لإنجازات هذا الوطن في مختلف المجالات عموماً ومجالات التعليم على وجه التحديد، منوهاً بأن الشباب هم عماد الوطن ومستقبله المشرق وركيزةً اساسية لرؤية المملكة.
بعد ذلك قدم عدداً من الطلاب والطالبات أوبريت بعنوان. "روح الولاء" ثم ألقى الطالب زياد البركاتي قصيدةً شعرية وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة في هذه المناسبة.
على صعيد آخر قام محافظ شرورة المكلف بافتتاح المعرض المصاحب للمناسبة واستمع إلى شرح مفصل من مدير تعليم محافظ شرورة عن محتوى المعرض الذي اشتمل على لوحات تعريفية، وكذلك ما تضمنه من أجنحة للمنجزات التي تحققت للوطن حتى هذا العهد الزاهر.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
03:31 PM

محافظ شرورة يرعى حفل التعليم بمناسبة اليوم الوطني 91

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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رعى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي احتفالات التعليم بالمنطقة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، وذلك بمسرح مدارس نهج الرواد الأهلية.

بدأ الحفل بكلمة مدير تعليم محافظة شرورة الدكتور فايز الأسمري رفع من خلالها التهنئة للقيادة والشعب، مؤكدًا أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو معزز للمواطنة الحقيقية، مشيرًا إلى أن الوطن له حقوق كبيرة علينا ويجب القيام بها على الوجه الأكمل، مبيناً أن في هذا اليوم ذكرى لإنجازات هذا الوطن في مختلف المجالات عموماً ومجالات التعليم على وجه التحديد، منوهاً بأن الشباب هم عماد الوطن ومستقبله المشرق وركيزةً اساسية لرؤية المملكة.
بعد ذلك قدم عدداً من الطلاب والطالبات أوبريت بعنوان. "روح الولاء" ثم ألقى الطالب زياد البركاتي قصيدةً شعرية وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة في هذه المناسبة.
على صعيد آخر قام محافظ شرورة المكلف بافتتاح المعرض المصاحب للمناسبة واستمع إلى شرح مفصل من مدير تعليم محافظ شرورة عن محتوى المعرض الذي اشتمل على لوحات تعريفية، وكذلك ما تضمنه من أجنحة للمنجزات التي تحققت للوطن حتى هذا العهد الزاهر.

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