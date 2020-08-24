وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، ارتفع إلى 6905 حالات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.

موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-24 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، ارتفع إلى 6905 حالات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 08:21 AM

موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6905 حالات





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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، ارتفع إلى 6905 حالات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.