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موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6905 حالات

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، ارتفع إلى 6905 حالات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، ارتفع إلى 6905 حالات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
08:21 AM

موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6905 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، ارتفع إلى 6905 حالات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.

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