7 طرق لمنع "الموجة الثانية من كورونا".. أهمها التباعد الاجتماعي

"ذي صن" يسلط الضوء على ضرورة غسل اليدين والملابس بانتظام

نشر موقع "ذي صن" البريطاني تقريراً حول مجموعة طرق، يمكن من خلالها المساعدة في منع الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.

ومع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق العام في بعض البلدان حول العالم، تتصاعد المخاوف من احتمال حدوث موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا وخروجه عن نطاق السيطرة.

وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعاً كبيراً في الإصابات المرتبطة بالنوادي الليلية والحانات في العاصمة سيئول مطلع مايو، بعد وقت قصير من إعادة فتح الأماكن.

وقال موقع "ذي صن": هناك أشياء يمكننا القيام بها لإبقاء الخطر منخفضاً، والمساعدة في منع موجة ثانية مميتة من فيروس كورونا، مع تخفيف الإغلاق، على رأسها الحفاظ على التباعد الاجتماعي، حيث يزيد خطر الإصابة بالعدوى كلما اقتربت من شخص آخر مصاب بالفيروس، وتبعاً لمقدار الوقت الذي تقضيه في الاتصال الوثيق: من غير المحتمل أن تصاب بالعدوى إذا مررت بجانب شخص آخر في الشارع، وتوصي إدارة الصحة العامة في إنجلترا بمحاولة تحقيق التباعد مسافة مترين عن الناس، كإجراء وقائي.

وأضاف: من الضروري الاهتمام بغسل اليدين، فحافظ على نظافة يديك ووجهك قدر الإمكان، حيث يقول رؤساء الصحة إنه من الضروري غسل اليدين بالصابون والماء مدة 20 ثانية على الأقل، وإذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ من الكحول على الأقل، مع تجنب لمس العيون والأنف والفم بأيد غير مغسولة.

وأردف الموقع: من الأهمية بمكان ارتداء قناع الوجه، حيث يمكن ارتداؤه في مكان مغلق، عندما لا يمكن إجراء التباعد الاجتماعي وأثناء التواصل مع أشخاص لا تلتقي بهم عادة، بما في ذلك المناطق المزدحمة ووسائل النقل العام أو في بعض المتاجر، وتشير الأدلة إلى أن ارتداء قناع الوجه لا يحميك، ولكنه قد يحمي الآخرين إذا كنت مصابا ولكن لم تظهر عليك أعراض، كما أنه من المهم استخدام أقنعة الوجه بشكل صحيح، وغسل اليدين قبل وضعها وخلعها.

وشدد "ذي صن" على ضرورة تجنب الحشود، بالقول: يمكنك تقليص مخاطر انتشار العدوى عن طريق تقليل عدد الأشخاص، الذين تتواصل معهم بكثرة، لذا تجنب أوقات الذروة للتنقل عبر وسائل النقل العام قدر ما أمكن، على سبيل المثال، كما يجب على الشركات اتخاذ خطوات معقولة لتجنب تجمع الأشخاص معا، على سبيل المثال من خلال السماح باستخدام المزيد من المداخل والمخارج والدخول والخروج.

وأشار الموقع إلى مدى أهمية غسل الملابس بانتظام، وقال: هناك بعض الأدلة على أن الفيروس يمكن أن يبقى على الأقمشة لبضعة أيام، لذلك إذا كنت تعمل مع أشخاص من خارج منزلك، اغسل ملابسك بانتظام، كما يجب النظر إلى تغيير الملابس في أماكن العمل، فقط عندما يكون هناك خطر كبير للإصابة أو إذا كان هناك أشخاص ضعفاء للغاية، كما هو الحال في دار الرعاية.

ودعا إلى تجنب ساعات الذروة، موضحاً أنه إذا كان عليك التنقل (للعمل أو المدرسة، على سبيل المثال)، فكر في كيفية القيام بذلك وكذلك أوقات التنقل.

وقال الموقع: لتقليل الطلب على شبكة النقل العام، عليك المشي أو ركوب الدراجة حيثما أمكن ذلك. وإذا كان عليك استخدام وسائل النقل العام، فيجب محاولة تجنب أوقات الذروة.

ونصح "ذي صن" بالبقاء في المنزل إذا ظهرت أعراض المرض، وقال: في حال ظهرت أعراض فيروس كورونا على أحد أفراد الأسرة، فينبغي أن يحجر نفسه في غرفة مستقلة وعدم مغادرة المنزل، وكذلك عدم مغادرة بقية الأفراد مدة 14 يوما، وتبدأ فترة 14 يوما، من اليوم الذي مرض فيه أول شخص في المنزل.

وأضاف الموقع: يقلل هذا الإجراء، إلى حد كبير، من الكمية الإجمالية للعدوى التي يمكن أن تنقلها الأسرة إلى الآخرين في المجتمع.