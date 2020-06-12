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"أمانة جدة" تُغلق سوقًا تجاريًا شهيرًا للمرة الثانية لعدم تقيده بالإجراءات

شنت حملة دهم بالتعاون مع الشرطة على تجمعات عمالة جائلة

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم، سوقًا تجاريًا شهيرًا بشارع الأمير ماجد شمال المحافظة للمرة الثانية؛ لعدم توفر الإجراءات الاحترازية به، وذلك بعد رصده من قِبل مراقبين.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أنه سيتم تطبيق النظام بحقه لتكراره المخالفة، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق هايبرماركت تم رصده بعد ارتكابه مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الوقائية.

على صعيد ذي صلة، شنت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، حملة دهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة ضمن الجهود الميدانية لبلدية العزيزية الفرعية، واستهدفت مواقع تجمعات عشوائية لعمالة جائلة تبيع الفواكه والخضراوات.

وبيّن "الزهراني" أنه تم مصادرة كميات من الخضراوات والفواكه وإتلاف 22 عربية وطاولة، مضيفًا أنه تم الوقوف على عددٍ من المراكز والمولات التجارية للتأكد من التزامها بالاحترازات الوقائية لعدم تفشي فيروس كورونا.

أمانة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تُغلق سوقًا تجاريًا شهيرًا للمرة الثانية لعدم تقيده بالإجراءات
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم، سوقًا تجاريًا شهيرًا بشارع الأمير ماجد شمال المحافظة للمرة الثانية؛ لعدم توفر الإجراءات الاحترازية به، وذلك بعد رصده من قِبل مراقبين.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أنه سيتم تطبيق النظام بحقه لتكراره المخالفة، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق هايبرماركت تم رصده بعد ارتكابه مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الوقائية.

على صعيد ذي صلة، شنت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، حملة دهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة ضمن الجهود الميدانية لبلدية العزيزية الفرعية، واستهدفت مواقع تجمعات عشوائية لعمالة جائلة تبيع الفواكه والخضراوات.

وبيّن "الزهراني" أنه تم مصادرة كميات من الخضراوات والفواكه وإتلاف 22 عربية وطاولة، مضيفًا أنه تم الوقوف على عددٍ من المراكز والمولات التجارية للتأكد من التزامها بالاحترازات الوقائية لعدم تفشي فيروس كورونا.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
10:52 PM

"أمانة جدة" تُغلق سوقًا تجاريًا شهيرًا للمرة الثانية لعدم تقيده بالإجراءات

شنت حملة دهم بالتعاون مع الشرطة على تجمعات عمالة جائلة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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6,515

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم، سوقًا تجاريًا شهيرًا بشارع الأمير ماجد شمال المحافظة للمرة الثانية؛ لعدم توفر الإجراءات الاحترازية به، وذلك بعد رصده من قِبل مراقبين.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أنه سيتم تطبيق النظام بحقه لتكراره المخالفة، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق هايبرماركت تم رصده بعد ارتكابه مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الوقائية.

على صعيد ذي صلة، شنت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، حملة دهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة ضمن الجهود الميدانية لبلدية العزيزية الفرعية، واستهدفت مواقع تجمعات عشوائية لعمالة جائلة تبيع الفواكه والخضراوات.

وبيّن "الزهراني" أنه تم مصادرة كميات من الخضراوات والفواكه وإتلاف 22 عربية وطاولة، مضيفًا أنه تم الوقوف على عددٍ من المراكز والمولات التجارية للتأكد من التزامها بالاحترازات الوقائية لعدم تفشي فيروس كورونا.

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